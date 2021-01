The Weeknd: ‘Mijn Grammy’s betekenen niks meer voor me’

Het succes van The Weeknd is ongekend. Zijn nummers worden grijsgedraaid, zijn sound is onmiskenbaar uniek en hij sleepte dan ook al drie Grammy’s in de wacht. Maar die prijzen betekenen níks meer voor hem, vertelt de 30-jarige rapper nu.

Abel Makkonen, zoals hij in het echt heet, won in 2015 en 2017 opgeteld drie Grammy’s. Hij werd nog zes keer genomineerd, maar na het uitkomen van zijn nieuwste album bleef een nominatie tegen alle verwachtingen in uit.

After Hours

In maart 2020 verscheen zijn album ‘After Hours’, waarmee hij hit na hit scoorde. Ter indicatie: het vierde album van Bella Hadids ex-liefje stond vier werken achtereen op nummer 1 in de prestigieuze Billboard top 200. Het succes was ongekend, waardoor er verwacht werd dat de rapper ook nú weer flink veel nominaties zou krijgen. Maar niets was minder waar. Het bleef verrassend stil.

Transparantie rondom nominaties

Na de bekendmaking van de nominatielijst in 2020 uitte The Weeknd zijn ongeloof op Twitter. Ook vroeg hij de Recording Academy van de Grammy’s rechtstreeks om transparantie. Destijds reageerde Harvey Mason Jr., voorzitter van de Recording Academy, met de woorden: ‘We begrijpen dat The Weeknd teleurgesteld is omdat hij niet is genomineerd. Ik kan me inleven in wat hij voelt.’

The Grammys remain corrupt. You owe me, my fans and the industry transparency… — The Weeknd (@theweeknd) November 25, 2020

Niet arrogant, wel in de war

Een te simpel antwoord, meent The Weeknd. Aan Billboard zegt hij nu over de situatie:’ We hebben alles goed gedaan met dit album. Ik ben geen eigenwijs persoon. Ik ben niet arrogant. Mensen vertelden me dat ik genomineerd zou worden. De wereld heeft me verteld dat dit mijn jaar was. We waren allemaal erg in de war’, aldus de rapper in het interview.

Hij gooit er zelfs nog een schepje bovenop: ‘Nu, terugkijkend, betekenen mijn drie Grammy’s – in 2017 voor ‘Starboy’ en in 2015 voor ‘Earned It’ en ‘Beauty Behind the Madness’ – niets voor mij’, gaat hij verder. ‘Ik ben sowieso een sucker in het geven van speeches. Award shows zijn voor mij verleden tijd.’

Bron: People| Beeld: Getty