The Weeknd noemt de Grammy’s ‘corrupt’ nadat zijn nominatie uitblijft

The Weeknd was met zijn hit ‘Blinding lights’ dit jaar overal. Niet te negeren dus, al lijkt de jury achter de Grammy Awards daar minder moeite mee te hebben. De zanger is verbolgen en uit zijn ongenoegen op Twitter.

‘De Grammy’s blijven corrupt. Jullie zijn het mij, mijn fans en de transparantie van de industrie verschuldigd’, schrijft Abel Makkonen Tesfye alias The Weeknd. Ondanks het succes kreeg zijn album After hours niet een nominatie. Zijn hit ‘Blinding lights’ stond op nummer één en 40 weken lang in de top 10 van de Billboard Hot 100. Toch kreeg ook dat nummer niet een nominatie.

The Grammys remain corrupt. You owe me, my fans and the industry transparency… — The Weeknd (@theweeknd) November 25, 2020

Kiezen

Bronnen rondom The Weeknd claimen dat het uitblijven van nominaties alles te maken heeft met het feit dat de zanger zowel tijdens de SuperBowl als de Grammy’s optreedt. De organisatie van de Grammy’s wilde dat hij zou kiezen: óf de SuperBowl, óf de Grammy’s. Het lijkt er nu op dat hij toch alleen tijdens de SuperBowl optreedt. Ingewijden vermoeden dat de organisatie van de Grammy’s hem daar nu voor straft.

‘Helaas’

Directeur van de Grammy’s, Harvey Mason Jr. ‘We waren enthousiast toen we hoorden dat hij mag optreden tijdens de SuperBowl en we hadden hem ook graag op de Grammy’s gehad. Helaas zijn er ieder jaar minder nominaties dan artiesten die een nominatie verdienen.’

Wie wél als grote genomineerde uit de bus kwam, is Beyoncé. Ze harkte er maar liefst 9 binnen, terwijl Taylor Swift, Dua Lipa en Roddy Ricch haar op de hielen zitten met elk 6 nominaties.

Bron: People. | Beeld: Brunopress