Hoewel The Stranger misschien nu niet een múst-see is, is het zeker een vermakelijke serie. Totdat we zeker weten of er een tweede seizoen op komst is (vooral om alle losse eindjes aan elkaar te knopen), is er genoeg ander ‘vermaak’. The Woods zou namelijk dé nieuwe hit zijn op Netflix.

Waarom? Nou, niet alleen omdat het bloedstollend spannend is, maar als je The Stranger wel kon waarderen, dan is The Woods zeker wat voor jou.

The Woods

De Poolse Netflix Original is namelijk ook gebaseerd op een boek van Harlan Coben, net zoals The Stranger. Waar gaat het over? In deze mysteriethriller volg je aanklager Pawel Kopiński die na de verwijding van zijn zus 25 jaar geleden alles op alles zet om haar te vinden.

Lichamen

Niet alleen zij raakte vermist, maar ook drie anderen kinderen verdwenen spoorloos van het zomerkamp in het bos. Maar hoewel twee lichamen kort daarna boven water kwamen, wordt er recent nóg een lijk gevonden. Pawel moet mee naar het mortuarium om de persoon te identificeren en het blijkt inderdaad om Artur te gaan, de derde vermiste tiener. Is zijn zus dan tóch nog in leven? De serie start automatisch in het Engels, maar zet ‘m even op het Pools om een hoog nasynchroniseerhalte te voorkomen. Met slechts zes afleveringen ben je er zo doorheen, dus ideaal voor een regenachtig weekend!

