Wat als je hebt meegedaan aan Love Island en pas later blijkt dat je goed kunt zingen? Koning van de talentenshows Simon Cowell komt met een oplossing: hij introduceert The X Factor: Celebrity.

Je kunt deze talentenshow gerust beschouwen als het afvoerputje van alle talentenjachten bij elkaar. Want waar het in de echte The X Factor nog enigszins draait om talent, draait het bij deze celebrity editie vooral om het feit dat je hebt meegedaan aan een trash tv-programma zoals Love Island of Temptation Island.

Maar waarom?

Het idee is eigenlijk niet zo gek: veel jongelui die meedoen aan Temptation Island en Love Island doen immers mee om de verkeerde redenen. Natuurlijk hopen ze op liefde, maar ze hopen vooral op bekendheid, followers en likes (Demi van Temptation Island en Kelly uit Love Island, we kijken naar jullie).

Simon Cowell geeft ze die laatste kans. Want hey, het is inmiddels ook bekend dat een deelname aan trash tv niet per se een succesvolle carrière die past bij je ambities garandeert (dûh, dûh en nog eens dûh). Daarom is er The X Factor: Celebrity, waar verschillende ex-reality tv deelnemers aan mee doen. We noemen een Wes Nelson, Samira Mighty, Eyal Booker en Zara McDermott van Love Island UK 2018, die optreden als The Islanders. Maar ook bijvoorbeeld Hayley, de dochter van David Hasselhoff. Benieuwd? Check de performance hieronder. Jeetje, wij kunnen nu al niet wachten totdat dit programma naar Nederland overwaait (Rodanya, doe je mee?).