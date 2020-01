Alle feministen verzamelen! Theatermaker Stephanie Louwrier roept Nederlanders op zich hard te maken voor vrouwenrechten. Dat doet ze met het nummer Fuck jou ik ben een feminist.

Nederlandse vrouwen hebben nog steeds te maken met vooroordelen en hardnekkige mythes. Het wordt tijd om daar een einde aan te maken, vindt Stephanie Louwrier.

Fuck jou ik ben een feminist

Daarom heeft ze maandagavond in Jinek het nummer Fuck jou ik ben een feminist gelanceerd, inclusief bijbehorende videoclip. Daarin zie je veel (bekende en minder bekende) feministen zoals Soundos El Ahmadi, Georgina Verbaan, Hadewych Minis, Claudia de Breij en Milou Deelen.

Lees ook:

Volgens het gerechtshof valt nasissen onder ‘vrijheid van meningsuiting’

Extra leuk: er zitten ook mannelijke feministen in de clip. Zo kun je onder andere Henry van Loon, Stefano Keizers, André Dongelmans en Tibor Lukacs spotten. Want, zo vindt Stephanie: iedereen die is voor gelijke rechten voor mannen en vrouwen, mag zichzelf feminist noemen. Of je nu vrouw of man bent, en op de barricades staat of niet. ‘Je hoeft niet meteen activistisch te worden,’ zegt Stephanie in Jinek.

De tekst gaat verder onder de videoclip.

Theater

Fuck jou ik ben een feminist vormt iedere avond de afsluiting van De Verleiders Female, een theatervoorstelling waarvoor Stephanie de handen ineenslaat met Susan Visser, Jelka van Houten, Gusta Geleijnse en Dunya Khayame. Het stuk gaat over de machtsongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Brandende kwesties als maatschappelijke rolverdeling, het glazen plafond, de hardnekkige loonkloof, male privilege en #MeToo, ze komen allemaal aan bod. Eén verschil ten opzichte van de standaard verhalen: in deze theatervoorstelling zijn alle verleiders vrouwelijk.

Op de hoogte blijven van de leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.