Stalking not on point: deze theorie over seizoen 3 van ‘You’ klopt niet

Seizoen 2 van You eindigde natuurlijk met een flinke plottwist. Genoeg reden voor het ontstaan van een hoop theorieën van fans, maar daar blijkt tot nu toe niks van te kloppen. Dat onthult niemand minder dan ‘Joe’ (Penn Badgley) zelf.

Het gerucht ging namelijk dat de moeder van Joe haar opwachting zou kunnen maken in het volgende seizoen. En dan niet in flashbacks, maar zij zou weleens de buurvrouw kunnen zijn op wie de stalker nu zijn pijlen heeft gericht. Makes sense, want we zagen haar al veelvuldig eerder terug, waardoor Goldberg op deze manier voor eens en altijd af zou kunnen rekenen met zijn verleden.

Maar hier blijkt helemaal niks van waar te zijn, zo onthult Penn Badgley (Joe) zelf in een interview. Hij verklapt aan Bustle: ‘Ze is zeker niet zijn moeder. Dat is wat ik erover kan zeggen.’ Oké, interesting, die theorie over You klopt dus niet. Wie het dan wel is, wil hij natuurlijk niet zeggen. Wel wil hij nog wat anders kwijt over het derde seizoen. Aan Entertainment Tonight vertelde Penn eerder: ‘Ik denk dat Joe inmiddels iets beters verdient, al hoewel ik niet weet of dat mogelijk is. En wat is het dat Joe nodig heeft? Hij heeft gerechtigheid nodig, maar wat betekent dat? Betekent dat een gevangenisstraf? Betekent het de dood? Ik weet het niet.’

De makers willen ook nog wel íets loslaten over het vervolg op de populaire serie. Zo verklapt Sera Gamble, de co-creator van You, dat er zeker wel grootse plannen op tafel liggen voor Joe in seizoen 3. ‘Ik kan zeggen dat we een idee hebben voor seizoen 3 waar iedereen ZO enthousiast over is, dat we het er elke dag over hebben in de schrijverskamer.’ Afwachten dus maar weer.

Bron: Cosmopolitan | Beeld: Netflix