Het nieuwe seizoen van ‘Ex on the Beach’ is pas drie afleveringen onderweg en toch zien we al dat Alessio, Levi en Dennis niet gezellige sfeermakers à la Harrie, Elias en Brody zijn. Daarom zijn we maar wat blij met het gerucht dat Harrie ‘De Hengst’ Snijders zou kunnen aanspoelen aan de oevers van ‘EOTB Double Dutch’.

Want nog even over Alessio, Levi en Dennis. Kan Alessio lachen? Kan Levi normaal doen tegen zijn ex Lakeisha (en gewoon uitkomen voor zijn prille verliefdheid voor Julie, zoals een man zou doen)? Kan Dennis een hele fuckboy zijn in plaats van een halve? Kan Harrie alsjeblieft terugkomen?

Hallo Tessa! Hallo Harrie!

Op die laatste vraag zou het antwoord zomaar ‘ja’ kunnen zijn. Dat zit zo: in de derde aflevering van afgelopen zondag zagen we hoe Tessa aanspoelde op het strand van EOTB Double Dutch. De blondine kwam als de ex van Dennis Roos naar Thailand.

Maar de oplettende kijker moet Tessa herkend hebben. In het All Stars-seizoen kwam ze als de oude vlam van Silvester, bleek ook Elias een ex te zijn en dook ze de eerste avond gelijk in bed met ons Harrie. En in termen van de programmamakers maakt dat van Harrie een ex van Tessa. Daarmee is het nu dus zomaar mogelijk dat de EOTB-legende ook een rentree gaat maken in de MTV-serie.

Hallo Sylvester! Hallo Elias!

En de snelle rekenaar beseft nu dat naast Harrie ook Sylvester en Elias kunnen aanspoelen. Hoe ontzettend gezellig. Wij duimen voor drie!

