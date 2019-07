Thierry Baudet over Beter In Bed: ‘pics or it didn’t happen’

Thierry Baudet heeft voor het eerst gereageerd op het liedje dat Arjen Lubach afgelopen week over hem uitbracht, waarin Lubach beweert dat hij beter is in bed dan Thierry Baudet.

Op Twitter valt te lezen dat de Forum voor Democratie-leider er wel om kan lachen: ‘Pics or it didn’t happen’, schrijft Baudet terwijl hij linkt naar het nummer.

In het lied Beter in Bed beschrijft Lubach een wilde nacht met de ex-minnares van Baudet. De vrouw zingt daarin dat Lubach ‘veel beter’ en ‘zoveel heter’ is dan de politicus. De song was een van de succesnummers uit Lubachs theatershow Arjen Lubach Live!.

Lubach beweerde eerder dat het catchy nummer gebaseerd is ‘op ware gebeurtenissen’.