Sportjournalist Thijs Zonneveld (39) zou amper thuis zijn vanwege de Tour de France en Olympische Spelen, maar werkt nu vanuit huis. Waar hij intussen droomt over wonen in Tokio of Zuid-Afrika…

Hoe gaat het met je, is al je werk stil komen te liggen?

‘Ik ben idioot druk, ook al zijn er nu helemaal geen sportwedstrijden. Ik denk dat het een misvatting is dat sport alleen daar om draait, het gaat juist om de verhalen erachter. Die zijn niet gestopt, want iedereen leeft mee met de sporters of ploegen waarmee ze een band voelen. Normaal gesproken had ik deze zomer de Giro d’Italia, de Tour de France en de Olympische Spelen. Ik zou continu van huis weg zijn en moest dingen bedenken om mijn vrouw en kinderen nog een beetje te zien. Dat is nu wel even anders, ik ben de hele zomervakantie thuis.’

Vind je het zuur dat alles is gecanceld of stiekem ook wel relaxed?

‘Sinds ik kinderen heb, vind ik het lastiger om zo lang weg te zijn, dus dat deel is wel fijn. Maar dit zijn natuurlijk heel bijzondere sportevenementen waar ik enorm naar uitkeek, daar baal ik wel van. Ik heb de stille hoop dat de Tour alsnog doorgaat eind augustus, omdat er zo veel geld mee gemoeid is en ploegen anders zullen omvallen. Maar dan nog zal het een rare Tour zijn, zonder publiek, reclamekaravaan en met weinig journalisten. Voor de rest is mijn werk nauwelijks anders dan normaal. Ik werk al grotendeels vanuit huis en ben het gewend om met drie kinderen in mijn nek een column te schrijven.’

Was je in je jeugd altijd al bezig met wielrennen?

‘Nee, ik ben best laat begonnen. Ik dacht eerst nog dat ik als voetballer een eind zou komen, maar dat was een enorme zelfoverschatting. Op een gegeven moment blesseerde ik mijn knie en toen ben ik gaan fietsen, wat ik eigenlijk veel leuker vond. Ik heb het voorrecht gehad dat ik een kleine tien jaar mijn droom mocht najagen. Dat laatste stapje naar de top heb ik niet gemaakt – ik heb bijvoorbeeld nooit de Tour gereden – maar het is ook al heel bijzonder dat ik de hele wereld over mocht zwerven met mijn fiets. Op een gegeven moment ben ik een blog gaan bijhouden, die werd opgepikt door kranten en wielerbladen. Toen ik stopte met wielrennen, kon ik meteen aan de slag als journalist.’

Fiets je nog steeds veel?

‘Ja, ik fiets veel op mijn hometrainer, je kunt tegenwoordig heel makkelijk wedstrijden en trainingen simuleren. Zodra de kleinste een middagslaapje doet, ga ik naar de zolder. Ik heb niet veel buiten gefietst, maar dat kwam vooral doordat ik druk was, niet door corona. Ik hang nu een beetje tussen de hobbyisten en de professionele renners in en dat vind ik wel een fijne plek. Als ik bij een ploegenbus sta, ben ik toch nog een beetje één van hen in plaats van alleen maar een journalist met een blocnote.’

Vind je het belangrijk om in vorm te zijn?

‘Het is voor het grootste deel gelieerd aan fit zijn, en ergens is het ook een verslaving. Ik heb mijn hele leven veel gesport en als ik nu niks doe, heb ik echt het gevoel dat ik mijn lijf niet onderhoud. Als ik op vakantie ben, word ik na een week toch een beetje gek en begin ik alsnog met buikspieroefeningen en burpees. Ik heb ook nog écht die competitiedrang. Al weet ik dat ik dit niet heel lang ga volhouden, omdat ik op een gegeven moment te oud word en de goede jongens niet meer kan bijhouden. Ooit moet ik die knop omzetten, maar dat vind ik nu nog lastig.’

Jij en je vrouw Jojanneke van den Berge zijn tien jaar samen. Hoe heb je haar ontmoet?

‘Toen ik anderhalf jaar met wielrennen was gestopt, ben ik bij dagblad De Pers gaan werken en Jo werkte daar al. In het begin vonden we elkaar erg stom; ik denk dat dat voor een groot deel aan mij lag. Als individuele sporter ben je best egoïstisch en asociaal, dus toen ik net bij De Pers werkte, zorgde ik dat mijn stukken goed in de krant kwamen, maar wat de rest van de redactie betreft, dacht ik: jullie zoeken het maar lekker uit. Tot je erachter komt dat dat niet echt een houdbare levensinstelling is als je in de ‘gewone’ maatschappij werkt. Op een bepaald moment moesten Jo en ik allebei op een sportgala werken en ik hielp haar ergens mee. Ons contact werd steeds beter en langzaamaan begonnen we elkaar toch leuker te vinden. Als je in het begin had gezegd dat wíj een relatie zouden krijgen, hadden we je voor gek verklaard. Zij was ook totaal niet onder de indruk van mijn attitude.’

Jullie zijn inmiddels drie kinderen verder; waarom is het nog steeds zo leuk met haar?

‘Behalve dat ze een prachtige en slimme vrouw is én een fantastische mama, vind ik het heel erg leuk dat zij goed tegen mij op kan. Ik kan best drammen over dingen en als ik vind dat ik gelijk heb, vind ik het moeilijk om toe te geven dat dat niet zo is. Jo is in staat om daar dwars tegenin te gaan, dat maakt onze relatie heel evenwichtig. Als we een discussie hebben, kan dat er super fel aan toe gaan. Soms zie je mensen in een restaurant naar ons kijken, omdat het meer een politiek debat lijkt dan een leuk etentje. Maar dat is wat het voor ons allebei op de lange termijn leuk en spannend houdt.’

