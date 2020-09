Wie is Paris Hilton zonder de schone schijn van flitsende camera’s en flashy discolampen? In de documentaire ‘This is Paris’ toont de glamourpoes zich van een geheel andere kant dan die we van haar gewend zijn.

Killing it

Voordat er Kim Kardashian was, was er Paris Hilton. The (real) First Lady of American reality tv. Strikt genomen is ze de uitvinder van de selfie – al kwam dat pas later. Maar Paris Hilton is vooral ’s werelds eerste beroemdheid die beroemd werd dankzij haar beroemdheid.

Ja, ze had een beroemde achternaam en ja, ze ging als erfgename van ’s werelds bekendste hotelketen een gouden toekomst tegemoet. Maar daar hielden haar legitieme redenen om op televisie te verschijnen zo’n beetje op. En toch schitterde ze in series als The Simple Life en Paris Hilton’s My New BFF. Haar egale gezichtje groeide al snel uit tot een van de bekendste gezichten ter wereld en dat legde de it-girl geen windeieren. Ze werd een graag geziene gast op feestjes, rolde talloze parfumlijnen uit, startte een dj-carrière en heeft ieder jaar een handvol nieuwe side jobs.

Nu, op haar 39ste, lijkt Paris klaar te zijn met haar imago van glitzy Hollywood-prinses. Wie is ze zonder die schone schijn, zonder de flitsen van camera’s en discolampen? Dat weet Paris zelf ook niet zo goed, al sinds haar tienerjaren is ze hondstrouw aan haar imago van glitterprinses. Om die reden heeft Paris Hilton een documentaire gemaakt, This is Paris, die meer moet vertellen over wie ze was vóórdat ze op handen werd gedragen door de paparazzi. Wie is de vrouw achter dat kekke montuurtje?

This is Paris

De documentaire This is Paris heeft in aanloop van de première al meerdere keren de headlines gehaald omdat Paris zich van een nooit eerder vertoonde kant toont. Paris, immer vrolijk en sympathiek, is in de documentaire serieus en verdrietig. Dat is niet zonder reden: ze vertelt voor het eerst dat ze tijdens haar periode op boarding school in Utah is misbruikt, zowel fysiek als mentaal. Dat misbruik heeft ze jarenlang weggestopt, waar ze al die feestjes en jetsetjes handig voor gebruikte. Maar goed, een mens kan niet een leven lang voor zichzelf weglopen. Ook niet als je Paris Hilton heet. Daarom is er nu This is Paris. “Ik praat over dingen die moeilijk zijn om over te praten. Het maken van de docu was een geweldige ervaring, maar ook heel erg eng. Toen ik de film voor het eerst zag, wilde ik er graag nog wat uitknippen. Ik schrok, maar ze hebben totale controle over de film”, vertelde ze eerder dit jaar.

Regisseur van de documentaire is Emmy-winnares Alexandra Dean. Zij mocht La Hilton een jaar volgen. Ook Paris’ enige zus Nicky Rothschild, die zelden interviews geeft, werkte mee aan de film, evenals hun moeder Kathy Hilton.

Boarding school in Utah

En nu blijkt wat die moeilijke dingen zijn. “Mijn tijd op de kostschool was veruit één van de meest traumatische ervaringen uit mijn hele leven. Het was alsof ik 24/7 in de hel leefde. De mensen die daar werkten behandelden mij als een stuk stront. Dat heeft diepe wonden geslagen, maar ik ben er ook sterker door geworden. Dat zal ik wellicht nooit volledig te boven komen. Maar het feit dat ik er na al die jaren over kan praten, heeft me al een heel eind op weg geholpen”, vertelt ze in een interview met het Belgische HLN.be.

Sekstape

En dan was er nog die sekstape met toenmalige vriend Rick Salomon die uitlekte in 2004. “Dat was verschrikkelijk. Wat mij het meest bijblijft, is hoe pijnlijk het voor mij was om mijn privéleven zo ‘out in the open’ te zien. Iédereen had die beelden gezien. Ik had al veel meegemaakt in mijn leven, maar die tape heeft er single-handedly voor gezorgd dat ik het vertrouwen in de mens volledig was verloren. Ik geloofde niet meer in de liefde en vertrouwde geen enkele man meer.”

“Zelfs een psycholoog durfde ik niet te vertrouwen”

“Het breekt mijn hart dat ik voor de rest van mijn leven bevooroordeeld zal worden voor beelden waar niemand iets mee te maken heeft. Die hadden nooit de wereld ingestuurd mogen worden, het was iets privé. Ik ben daar heel lang ontzettend kwaad om geweest, ja. De mensen deden dan ook zo gemeen tegen mij. Ik werd overal uitgelachen en aan de schandpaal genageld, terwijl ik ook maar gewoon een jonge vrouw was die een inschattingsfout had gemaakt.”

The one

Toch is Paris er uiteindelijk in geslaagd om haar vertrouwen in de mensheid te herstellen. “Met héél veel vallen en opstaan. Naar een psycholoog durfde ik niet te gaan, uit schrik dat ook hij of zij mijn vuile was zou buitenhangen. Maar alles veranderde toen ik Carter (haar huidige vriend, red.) leerde kennen. Het was de eerste keer in zestien jaar tijd dat ik het diepste van mijn ziel aan iemand heb kunnen tonen. Plus het feit dat het allemaal zo ‘vanzelf’ ging, was voor mij het ultieme bewijs dat ik de ware was tegengekomen.”

Over die ware: dat is Carter Reum (39). “Carter en ik zijn al meer dan vijftien jaar bevriend. Maar de vonk is pas met Thanksgiving overgeslagen. Zijn zus had mijn familie uitgenodigd om samen te vieren, en toen ik hem zag, was er meteen chemie tussen ons. Sindsdien zijn we onafscheidelijk. Carter heeft alles waar ik naar op zoek was: hij is niet alleen slim, maar ook lief, grappig, romantisch en trouw. Ik heb me nog nooit zo gelukkig gevoeld, en wist niet eens dat het mogelijk was om zo verliefd te zijn op iemand. Door omstandigheden heb ik nooit volledig opengestaan voor ware liefde. Daarom ben ik blij dat Carter op het juiste moment in mijn leven is gekomen, want ik ben er zeker van dat ik zonder hem helemaal alleen zou achtergebleven zijn. Het is voor mij zó moeilijk om iemand te vertrouwen, maar met hem ging het plots vanzelf.”

This is Paris is vanaf nu te zien op YouTube. De documentaire van Paris Hilton is gratis te streamen met advertenties of te bekijken zonder advertenties via YouTube Premium. De documentaire van Paris Hilton staat sinds gisteren online en is al anderhalf miljoen keer bekeken.

Lees ook:

Killing it: Paris Hilton laat in bijzondere documentaire zien hoe het vak ‘influencen’ écht begon