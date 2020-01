Eind 2018 was daar opeens een documentaire die hotelerfgename Paris Hilton in een heel ander daglicht zette. In The American Meme ging het niet over Paris als verwend nest of losbandig feestbeest, maar juist over Paris als ’s werelds eerste echte influencer en de diepe band met haar fans. Die intieme documentaire moet goed zijn bevallen, want in mei van dit jaar verschijnt This Is Paris.

This Is Paris

Deze nieuwe documentaire moet een ‘erg emotioneel, heel erg rauw en zeer authentiek’ beeld van Paris Hilton geven. Dat komt omdat ze in de docu voor het eerst zal praten over incidenten en cruciale momenten in haar leven. Daarover zegt ze tegenover Billboard: ‘Ik praat over dingen die moeilijk zijn om over te praten. Het maken van de docu was een geweldige ervaring, maar ook heel erg eng. Toen ik de film voor het eerst zag, wilde ik er graag nog wat uitknippen. Ik schrok, maar ze hebben totale controle over de film.’

Van internaat tot nachtclub

In tegenstelling tot wat je zou verwachten gaat This Is Paris niet alleen over de incidenten die breed zijn uitgemeten in de media, zoals de keren dat Paris met een slok teveel op achter het stuur kroop. De docu zoomt ook in over de tijd die Paris als tiener doorbracht in een internaat voor moeilijk opvoedbare kinderen. ‘Opgroeien in Hollywood is behoorlijk zwaar, want je weet nooit wat de intenties zijn van mensen en of je ze kunt vertrouwen. Ik ben meerdere malen in mijn leven verraden. Ik ben er sterker van geworden. Ik heb echt het geluk in mijn leven dat ik de mensen om mijn heen kan vertrouwen.’

Regisseur van de documentaire is Emmy-winnares Alexandra Dean. Zij mocht La Hilton een jaar volgen. Ook Paris’ enige zus Nicky Rothschild, die zelden interviews geeft, werkte mee aan de film, evenals hun moeder Kathy Hilton.

YouTube

De documentaire is vanaf mei te zien op YouTube. Voor wie nu al nieuwsgierig is naar het leven van ’s werelds meest beroemde socialite: op haar YouTube-kanaal post Paris steeds meer video’s. Zo laat ze zien hoe ze haar auto ‘pimpt’ en uit welke jurken ze kan kiezen voor de Golden Globes. De meest opvallende video staat pas zes dagen online en heeft nu al meer dan twee miljoen views: Cooking with Paris. In deze video laat de 38-jarige erfgename zien hoe, je raadt het al, ze kookt. Het gerecht: een lasagne. En ook dat doet Parijs op geheel eigen manier: van ricotta losroeren met een sla mes tot zout rondstrooien alsof het confetti is.

The American Meme

Toen de vorige documentaire waaraan Paris meewerkte werd uitgezonden op het Tribeca Film Festival, werd die documentaire met lovende kritieken ontvangen. Dat had er alles mee te maken omdat ‘de original influencers’, zoals Paris en DJ Khaled, zich van hun meest meest kwetsbare kant lieten zien – iets wat we niet gewend zijn van Paris. Wij hopen dat This Is Paris deze intieme kant nog meer belicht.

