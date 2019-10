Thomas Berge ligt niet wakker van commentaar bij ‘Expeditie Robinson’

Natuurlijk gebeurt er elke week genoeg bij Expeditie Robinson, maar zodra je Twitter opent na de aflevering heb je één zekerheid: de tanden van Thomas Berge zijn onderwerp van gesprek.

Thomas weet ondanks de omstandigheden in Expeditie Robinson namelijk te verbluffen met zijn spierwitte gebit. De grappen? Het licht zou niet meer aan hoeven thuis en kijkers worden verblind door de felheid. Gelukkig is de zanger de moeilijkste niet en kan hij wel lachen om al dat commentaar.

Thomas Expeditie Robinson

In een aflevering van Club Hub laat hij weten het allemaal niet zo serieus te nemen. ‘Ik vind dit geweldig. Ik hou hiervan. Altijd na Expeditie kijk ik op Twitter en ik lig helemaal in een deuk. Ik pis gewoon in mijn broek.’ Toch wil hij wel even een kleine kanttekening zetten bij zijn tanden: nu zijn ze namelijk lang niet zo wit als tijdens de opnames. ‘Nu is het minder dan op die foto daar tijdens Expeditie. Ik ben heel blij met mijn gebit. Ik ben er echt blij mee.’

Niet echt

Maar puur natuur? Dat is zijn gebit niet. ‘Het is niet echt. Het is porselein’, verklaart Thomas. Aangezien 3FM-dj Eva tijdens het programma een tand verloor, was het wel even behelpen op het eiland. ‘Ik heb bij Expeditie ook bamboestokjes gemaakt vanwege het flossen. Dat werkte wel.’

Handig

En zulke witte tanden zijn soms alleen maar voordelig. Thomas grapt tenslotte: ‘Het was wel handig. ’s Nachts als je eruit moest om te pissen dan ging ik gewoon lachen en kon ik alles zien. Echt vet.’

Bron: Boulevard | Beeld: RTL