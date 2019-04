Thomas Rueb: ‘Dit zou het verhaal van mijn leven worden’

We belden met Thomas Rueb, want: van zijn bestseller over de Nederlandse Syriëganger Laura H. wordt een televisieserie gemaakt.

Had je verwacht dat je boek zou worden verfilmd?

‘Bijna iedereen houdt zich de afgelopen jaren bezig met thema’s rondom de strijd tegen IS. Nu hebben we iemand die van heel dichtbij heeft gezien hoe het er daar aan toegaat en wat de overwegingen zijn van iemand die naar Syrië reist. Tegen het decor van een groot maatschappelijk probleem is dit heel persoonlijk en intiem. Laura’s verhaal is zo spectaculair dat ik al snel doorhad dat het zich goed zou lenen voor film. Drama hoeft er niet bij verzonnen te worden, dat zit er al in.’

Hoe ben je bij het verhaal van Laura H. terechtgekomen?

‘Terwijl zij vastzat op de terroristenafdeling in Vught en haar zaak nog liep, kwam ik in contact met haar vader Eugene. Hij wilde graag zijn kant van het gebeuren vertellen. Het zou een kort interview worden, maar zijn verhaal was zo explosief dat ik me wekenlang volledig heb ondergedompeld in de zaak. Ik merkte dat ik dit niet in een paar artikelen in de krant kwijt kon. Dit zou het verhaal van mijn leven worden. De dag nadat Laura vrijkwam, stond ik bij haar op de stoep in Zoetermeer.’

Wilde ze meteen haar verhaal doen?

‘Ik heb vrij snel met haar de afspraak gemaakt dat zij mij alles zou vertellen en dat ik alles zou opschrijven en controleren. Maar ik had nog geen idee wat ‘alles’ zou inhouden. Het was zo veel heftiger dan dat ik me van tevoren had kunnen voorstellen. Ze heeft te maken gehad met huiselijk geweld en seksueel misbruik. Ze heeft een heftige jeugd gehad. Het was een intense periode, maar ook heel intiem. Ik had nooit gedacht dat ik zou kunnen begrijpen waarom iemand naar Syrië zou reizen, maar door haar verhaal doe ik dat wel.’

Wat is je het meest bijgebleven?

‘Het bijzonderste vind ik misschien nog wel dat Laura nu een gewoon leven aan het opbouwen is met haar kinderen. Op de een of andere manier gaat dit in mijn hoofd totaal niet samen met wat ze mij heeft verteld over haar tijd in het kalifaat. Ze is gebombardeerd, er vlogen kogels langs haar oren en ze heeft maanden geprobeerd te ontsnappen. Dat vertelt ze mij dan gewoon op de bank in haar Vinex-woning. Die twee werelden lijken onverenigbaar. Net zoals je je niet kunt voorstellen dat iemand die gewoon in Nederland is opgegroeid, vrijwillig die kant op reist. Maar het gebeurt dus wel.’

Even bellen met is afkomstig uit VIVA 14-2019. Deze editie ligt vanaf 3 april in de winkel of kun je hieronder online bestellen.