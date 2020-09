Hoe lang is het geleden dat je een serie keek die jou opslokte? Een serie waarbij je op het puntje van je stoel zat, moest nagelbijten en je ogen hypnotiserend op het scherm richtte? Zet je schrap voor de Videoland-serie ‘Lieve Mama’.

De trailer van deze nieuwe serie belooft namelijk een hoop goeds. Op een enge beat die langzaam je oren insluipt, hoor je de stem van hoofdpersonage Helen (Rifka Lodeizen, Judas) zich hardop afvragen:

Mijn kinderen zijn het allerbelangrijkste in mijn leven.

Ik wil gewoon dat ze gelukkig zijn.

En ik doe alles om ze te beschermen.

Alles.

Hoe ver ga jij?

En dan klinken er een aantal geweerschoten, die de sluipende beat doen verdwijnen en je wakker schudden. Waar is Helen zo bang voor?

Lieve Mama: van boek naar serie

De thriller Lieve Mama is gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Esther Verhoef. Het draait daarin om het stel Helen (Rifka Lodeizen, Judas) en Werner (Guy Clemens, De 12 van Oldenheim), die samen een zorgeloos leven leiden met hun drie kinderen. Dan laat de achttienjarige Ralf (Shahine El Hamus, De belofte van Pisa) zich meesleuren in een crimineel plan, waarbij hij een overval plant op het huis van Helen en Werner. Vanaf dat moment ontvouwt zich een horrorscenario, waarbij vooral Helen getroffen wordt. De serie vertelt het verhaal vanuit zowel het perspectief van Helen en Werner, als van hun zoon.

Cast

Dinsdag is onthuld dat niemand minder dan Barry Atsma (Klem) zich aansluit bij de eerder bekendgemaakte cast van de psychologische thriller. Ook Bianca Krijgsman (De Luizenmoeder) en Ergun Simsek (Mocro Maffia) zullen te zien zijn in de zesdelige serie.

Aftellen!

Het boek, waarvan inmiddels meer dan 225.000 exemplaren zijn verkocht, won in 2016 de Gouden Strop en werd in 2015 genomineerd voor de NS Publieksprijs. De thrillerserie Lieve Mama is vanaf 15 oktober te zien via streamingdienst Videoland.

Bekijk de spannende trailer hieronder.

