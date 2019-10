Throwback naar 2000: originele Sugababes lanceren nieuwe muziek

Waar is de tijd gebleven? In 2000 schoten de Sugababes voor het eerst de hitlijsten in met het nummer Overload. 19 jaar later brengen Mutya Buena, Keisha Buchanan en Siobhan Donaghy een nieuwe plaat uit. Flowers is de eerste single van het trio, dat weer optreedt onder hun oorspronkelijke naam Sugababes.

‘Bedankt voor al jullie steun, we waarderen de liefde enorm’, aldus Mutya op Instagram. Het nummer Flowers is een cover van de klassieker van Sweet Female Attitude uit 2010. Vrijdag brachten de drie het nummer ten gehore tijdens de Graham Norton Show.

De groep Sugababes werd in 1998 opgericht door de drie zangeressen. Sindsdien zijn er flink wat verschillende wisselingen geweest in de groep. In 2001 verliet Siobhan als eerste de groep en werd ze vervangen door Heidi Range. Mutya koos in 2005 voor haar gezin en maakte plaats voor Amelle Berrabah. Keisha vertrok in 2009 en Jade Ewen kwam in haar plaats.

Push the Botton

Nadat het trio in 2000 met Overload de hitlijsten inschoot, volgden nog vele R&B-classics zoals Round Round, Freak Like Me, Stronger en Push the Botton. Inmiddels is het trio dus weer in de oorspronkelijke samenstelling te zien.

