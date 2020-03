Thuiswerken met hindernis: waarom je kat op je toetsenbord gaat zitten

Hoewel je huisdier waarschijnlijk het hartstikke gezellig vindt dat je vaker thuis bent – zo was er een teckel die iets té enthousiast had gekwispeld – brengt het ook een nieuwe hindernis met zich mee. Want terwijl jij hard aan het werk bent, kruipt je kat continue op het toetsenbord. Maar waarom doet je pluizenbol dit?

Huisdierenexpert Arden Moore verklaart aan PetMD waarom het toetsenbord nu zo’n lekkere plek is. ‘Ze zijn warm, voelen grappig als je erop zit en – misschien wel het belangrijkst – ze zitten tussen jou en je beeldscherm in.’ Want ja, een focus op iets anders dan je poezelige huisdier? Dat kan natuurlijk niet.

Het heeft ook alles te maken met territoriaal gedrag. Dierengedragsdeskundige Amy Shojai legt uit aan Inverse: ‘De laptop ligt op je schoot en dat is kattenterrein. Je staart er constant naar, terwijl de kat liever heeft dat je hem aandacht geeft. Dus gaat hij tussen jou en je scherm in zitten.’

Prooi

En ja, basically ben je door je stille, gefocuste houding ook een soort prooi voor je kat. Het jagersinstinct komt daardoor naar boven. De oplossing? Je kat juist níet wegduwen, maar even spelen met de pluizenbol. Zo heb jij meteen een break en zal je huisdier tevreden misschien wel ergens anders gaan liggen.

Bron: Metro | Beeld: Unsplash