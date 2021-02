Ti, ta, testival: 3000 mensen mogen festival testen in Biddinghuizen

Het lijkt lichtjaren geleden dat we met z’n allen ergens in het zonnetje stonden met een plastic beker lauw geworden bier, Dr. Martens in de modder, mooie mensen in overvloed, sjans voor tien en saaie verplichtingen ver weg in een land hier ver vandaan. Een festival bezoeken lijkt nu verder weg dan ooit, behálve voor deze 3000 bofkonten.

De drieduizend uitverkorenen mogen al in maart naar Biddinghuizen. Hun taak: flink feestvieren en ondertussen testen hoe (en of) dat er een beetje verantwoord eraan toe kan gaan.

Kleine maar: ook voor the lucky ones geldt gewoon een avondklok. Daarom begint het festival al om 15.00 uur. Woordvoerder Tim Boersma van FieldLab benadrukt tegenover 3voor12 dat de festivalgangers geen proefkonijnen zijn van een medisch experiment, maar dat wordt gekeken naar contact.

Iedereen wordt bij de ingang voorzien van een tag. Die vijftienhonderd mensen komen elkaar niet allemaal tegen, maar hoeveel wel, en hoelang? Op welke plekken ontstaat drukte? Kun je dat oplossen door bijvoorbeeld meer toiletblokken neer te zetten?’

Dansen met een mondkapje

Natuurlijk zal het er net iets anders aan toe gaan dan op een gemiddeld festival. Voor- en na het festival worden de bezoekers getest op corona. Op het festival zelf zijn ze verplicht een mondkapje te dragen. Het belangrijkst is echter dat de bezoekers daarna gewoon mogen gaan en staan waar ze willen. Net echt.

Grote vraag is dan nog: waaruit bestaat de line-up van dit testival? Komt Queen Bee superspreaden? Laat Martin Garrix zich lenen voor het experiment? Vooralsnog is dat niet duidelijk; ID&T en Mojo maken binnenkort duidelijk welke artiesten meedoen.

