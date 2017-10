On Your Feet! gaat 29 oktober in première en bij Theaterclub.nl ontvang je nu een gratis rang-upgrade op geselecteerde voorstellingen in november en december. Jij geniet dus van één van de eerste voorstellingen met uniek voordeel.

On Your Feet! is in het Beatrix Theater in Utrecht te zien. Een bruisende voorstelling boordevol Latin-pop hits van één van de grootste artiesten van de laatste decennia.

Tickets