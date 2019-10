Tienjarige dochtertje Teen Mom’s Farrah Abraham in therapie

Ook is de kleine meid al behoorlijk succesvol op Instagram. Maar met wel 740 duizend volgers, zijn er ook heel wat negatieve reacties. ‘Ze krijgt zoveel haat en het is echt bizar’, vervolgt Farrah. ‘Als Sophia zich sterker voelt hierdoor, dan sta ik vierkant achter haar.’ Toch is haar gezin nog niet compleet. ‘Ik sta open voor adoptie, dus daar valt nog wat te halen. Sophia staat er ook voor open. Ik kan alles in mijn eentje.’

Bron: Boulevard | Beeld: ANP