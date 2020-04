Je zou ‘Tiger King’ gerust kunnen beschouwen als ‘the gift that keeps on giving’. Niet alleen laat de documentaire je van de ene verbazing in de andere vallen, ook de nasleep is minstens zo vermakelijk. Carole Baskin is geopperd als de nieuwe Bachelorette, Doc Antle stond met Britney Spears op het podium en daar stopt het niet. Dit is een nieuwe reeks met opmerkelijke feitjes over ‘Tiger King’.

Nieuwtje #1: Joe Exotic zingt zijn liedjes niet zelf

Laten we maar gelijk met het meest schokkende nieuwtje beginnen: Joe Exotic, onder meer bekend van zoetsappige countryhits als Here Kitty Kitty en I saw a Tiger, zingt zijn liedjes niet zelf.

Schokkend, toch?! Wij dachten namelijk dat we hier te maken hadden met een multitalent, maar dat valt alleszins mee. Volgens Vanity Fair is het niet Joe Exotic die je op de liedjes hoort zingen, maar zijn dat Danny Clinton en Vince Johnson. En Joe heeft het duo op een classic Joe Exotic manier weten te strikken. Als we Vince mogen geloven – Danny Clinton is inmiddels overleden – was Joe degene die het duo benaderde. Hij stelde zich voor als ‘big cat owner’ (daarvan is geen woord gelogen) en had muziek nodig voor zijn reality show waarvoor National Geographic, Animal Planet én Discovery in de running waren (daar overdreef Joe een beetje). Danny en Vince zouden de liedjes gratis maken in ruil voor exposure op tv. Het duo stuurde de liedjes op en hadden verder geen idee wat Joe ermee deed. Totdat ze op YouTube gingen kijken…

Nieuwtje #2: de kleindochter van Don Lewis bedankt Joe via TikTok

De kleindochter van wie, vraag je? Van Don Lewis, je weet wel, Carole Baskin’s miljonairs ex-man die op mysterieuze wijze van de aardbodem is verdwenen. Tiffany Lewis, zijn kleindochter (althans, dat beweert ze), heeft een filmpje op TikTok gepost waarin ze Joe bedankt voor het feit dat hij zich openlijk heeft uitgesproken over zijn bedenkingen jegens Carole.

Ook Tiffany heeft zo haar bedenkingen. ‘Ik zeg niet dat ze mijn vader heeft vermoord, maar ik zeg dat ze nogal veel weet van sardineolie en waar tijgers graag hun voedsel in dippen.’ Tja, daar heeft ze wel een punt.

Nieuwtje #3: de eerste #tigerkingmakeup tutorials zijn een feit

Met dank aan het coronavirus zijn zowat alle festiviteiten in de lente en zomer gecanceld. Daarom kijken ze in Amerika alvast graag uit naar Halloween. En wie wordt nu alvast genoemd als populair verkleedthema? Juistem, Joseph Maldonado-Passage. De eerste posts met #tigerkingmakeup zijn een feit. Nu nog een wennkbrauwpiercing laten schieten, brb.

Nieuwtje #4: hoe gaat het eigenlijk met Kelci “Saff” Saffery?

Nou, best goed. Maar eerlijk, hadden we iets anders verwacht van deze bikkel? In Tiger King is te zien hoe Saff zijn arm verliest. Ook is het telefoontje naar de alarmlijn te horen én zijn er beelden van de nasleep. Nu bleek die afgebeten arm niet eens het meest schokkende, want dat bleek toch wel Saff’s loyaliteit naar Joe en de dierentuin te zijn. Toen hij de keuze kreeg tussen twee jaar aan hersteloperaties of amputatie, koos hij tot ieders verbazing voor dat laatste. ‘Ik wist dat als ik ervoor zou kiezen om in het ziekenhuis te blijven, de media zou winnen. Ik zag hoe ze alles opbliezen tot een horrorverhaal en wist dat ik zo snel mogelijk weer aan het werk moest.’ Vijf dagen na de amputatie van zijn arm liep Saff alweer rond in de dierentuin. Hij blijft erop hameren dat Joe altijd goed voor hem is geweest.

Dan hier nog een paar memes om de dag leuk af te sluiten:

