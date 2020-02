Er is nog geen trailer te bekennen, maar Netflix’ nieuwste true crime docuserie belooft nu al veel schokkende beelden. Centraal in de serie staat namelijk Joseph Maldonado-Passage, beter bekend als Joe Exotic. Waarom exotic? Joe draagt graag satijnen bloesjes in tijgerprint. Maar ook: Joe fokte en mishandelde exotische dieren zoals tijgers en bekokstoofde een moordplan op een dierenactiviste. Zijn verhaal is nu verfilmd in #TigerKing: Murder, Mayhem and Madness.

Tiger King: Murder, Mayhem and Madness

Joe Exotic is wat je mag noemen een echte redneck. Langs de zanderige snelweg van het droge Oklahoma runt hij een ‘dierentuin’, vol met exotische dieren. Zijn voorkeur ligt op katachtigen, dus denk gerust aan zeldzame tijgers en leeuwen. Maar Joe is nogal onconventioneel, of beter: Joe Exotic is een excentriekeling.

In zijn dierentuin kunnen andere ‘liefhebbers van katachtigen’ en excentriekelingen komen spelen met de dieren. Opfokken, stoeien en als het moet met geweld terug in de kooi dringen. Joe loves it. He really does.

Niet heel gek dat Joe al jaren onder de loep ligt bij dierenactivisten, waaronder Carole Baskin. Zij is oprichter van Big Cat Rescue Wildlife Sanctuary en spreekt al jaren haar kritiek op Joe’s omgang met zijn dieren uit. Voor Joe reden genoeg om een moord op Carole Baskin te plannen. In april 2019 wordt hij veroordeeld voor twee beramingen van huurmoord, dierenmishandeling en het overtreden van de wet voor beschermde diersoorten. Ook werd hij schuldig bevonden van het doden van vijf tijgerwelpen en voor het verkopen en aanbieden van tijgerwelpen.

Huurmoorden

In november 2017 zou Joe een man 3.000 dollar hebben betaald om Carole te vermoorden. Zodra Carole dood zou zijn, zou de man meer geld krijgen. De maand daarop benaderde Joe een andere man om Carole te vermoorden, alleen bleek dit een undercover FBI-agent te zijn (hoeveel pech kun je hebben, hè?). Uiteindelijk werd Joe veroordeeld tot 22 jaar cel.

Ook interessant aan Joe: in 2016 deed Joe een gooi naar het Amerikaanse presidentschap – en gooide mis – en in 2018 wilde hij gouverneur van Oklahoma worden. Daarnaast was hij te zien in America’s Most Dangerous Pets van Louis Theroux en onderhield hij een eigen YouTube-kanaal.

#TigerKing

En interessant voor ons: #TigerKing: Murder, Mayhem and Madness is gemaakt door dezelfde makers als die van Fyre Fest. Op Netflix lezen we de volgende synopsis: ‘Deze docuserie werpt een licht op fokprogramma’s voor grote katachtige in een bizarre onderwereld vol excentriekelingen die te gek zijn om te geloven.’

De miniserie is vanaf 20 maart te zien op Netflix.