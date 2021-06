TikTok trend en life hack ineen: tover je bikinibroekje om tot top

Er gaat geen dag voorbij waarop we níet vol verbazing door onze nieuwe verslaving TikTok scrollen. Om de meest bizarre en bewonderenswaardige dansjes te zien, maar ook om de briljante life hacks die er gedeeld worden te checken. Zo ook de volgende: tover je bikinbroekje om tot een fashionable top. Dat kán, blijkt.

Sommige dingen heb je nodig in het leven zonder het te weten. Deze life hack én inmiddels trend van TikTok is daar een goed voorbeeld van. Heb je geen topje bij de hand maar heb je het wel bloedheet? No worries, showt deze hack.

TikTok life hack

Je moet wel ten alle tijden twee bikinibroekjes in je tas hebben zitten, maar aangezien dergelijk stukje stof niet veel plek inneemt hoeft dat niet eens problemen op te leveren. Deze hack showt dat je van twee bikinibroekjes een top kunt creëren, door deze kruislings over je borst te dragen. En gelukkig is er geen ingewikkelde knoopsessie voor nodig.

Dé truc

Zo doe je het: kies twee bikinibroekjes die ook echt een broekje zijn (stringstijlen of ander minuscuul stukje stof wat een broekje moet voorstellen werken hier niet). Schuif een broekje over je hoofd, zodat het ene beengat onder je buste past en het andere om je arm over je borst. Herhaal met het tweede broekje hetzelfde maar dan aan de andere kant van je lichaam, en daar is je briljante zelfgemaakte én originele top.

En zo ziet dat er dan uit, in welke combinatie van prints je ook maar wilt. Briljante uitvinding, toch?

