Loop een willekeurige designerwinkel in en de kans is groot dat je binnen enkele seconden weer buiten staat. Met een ietwat versnelde hartslag wegens al het moois, maar vooral wegens de duizelingwekkende prijzen. De nieuwste TikTok-trend #CheapestThing speelt daar hilarisch op in.

De briljante oplossing van TikTokkers voor die torenhoge prijzen? Loop wederom die designerwinkel in en ga op jacht naar het állergoedkoopste dat je vinden kunt. Denk: een lipstick van Chanel, een sleutelhanger van Gucci of een aansteker van YSL.

Dure designeritems

Voor een simpele zonnebril van Chanel tel je gemiddeld meer dan 300 euro neer. Een sjaaltje van Gucci kost je 299 eurie en ook een simpele portemonnee van YSL kost al 199 euro. Wil je een tas van een van deze grote merken bemachtigen, dan lopen de bedragen al snel op in de duizenden. Niet écht een realistische droom dus, om een dergelijk designeritem aan je arm te hebben bungelen.

Cheapest thing challenge

Maar toch blijft de droom bestaan om met een winkeltas van Chanel de winkel uit te lopen. Het antwoord van TikTokkers: de cheapest thing challenge, waarmee ze in de dure winkels het goedkoopste item bemachtigen én prachtig laten inpakken. Het resulteert in heerlijke unboxing video’s van de kleinste items voorzien van een peperduur logo.

En dat is toch heel bevredigend om te zien:

