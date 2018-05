Attention! Je kunt nu rennen over attracties bij de Tilburgse Kermisrun

In tijden waarin marathons en triatlons steeds populairder worden, zijn wij maar wat blij met initiatieven waarbij het vooral om het plezier in plaats van het personal record draait. Daarom hulde voor de Tilburgse Kermisrun, waarbij je over de attracties loopt.

Eerste editie Tilburgse Kermisrun

De Tilburgse Kermis is al 450 (!) jaar een begrip. Niet alleen in Tilburg en in Nederland, maar ook in de Benelux. Met zo’n 240 attracties is deze kermis namelijk al jaren het grootste rondtrekkend pretparadijs van de België, Nederland en Luxemburg. Met als hoogtepunt op de agenda: Roze Maandag, die sinds 1990 de meest druk bezochte dag is. Maar ook de Tilburgse Kermis gaat mee met haar tijd en daarom vindt er op 29 juli de eerste heuse Tilburgse Kermisrun plaats.

Parcours

Tijdens deze run krijg je de kans om langs, en soms zelfs dóór/over, de attracties van de kermis te lopen. Ook ren je door het Tilburgse stadscentrum langs andere mooie plekken van de stad. Je kunt kiezen tussen 5km of 10 km, maar besef wel: bij de Tilburgse Kermisrun draait het niet om tijd, maar om plezier. Wil je mee doen? Inschrijven kan hier.

Beeld: iStock