Tim den Besten: ‘Ik heb wel gekke dingen gedaan, maar dat deed ik met een reden’

We belden met Tim van Besten, want: de programmamaker en columnist is vanaf 18 april te zien op NPO3 met zijn nieuwe programma De outsiders.

Beeld: ANP

Waarom moeten we allemaal naar De outsiders kijken?

‘Het is een mooie, interessante en een beetje dromerige serie geworden over mensen die toch wel buiten het normale systeem leven. Elke aflevering heeft een thema, bijvoorbeeld eten. Daarin spreek ik een vrouw die al acht jaar alleen maar fruit eet, omdat ze fruitariër is geworden. Je ziet dan wat voor invloed dat heeft op haar sociale leven en hoe mensen tegen haar aankijken. Ook hebben we een jonge vrouw die zichzelf veganist noemt, maar wel vlees eet. Ze noemt zichzelf een ‘vega-jager’, omdat ze alleen vlees eet dat ze zelf heeft geschoten.’

Is er een verhaal dat je extra is bijgebleven?

‘Iedereen had wel iets bijzonders. Het is niet zo dat ik nu ook geloof dat de aarde plat is of dat ik alleen nog maar fruit eet, maar ik vind het wel heel bijzonder om met dit soort mensen te praten. En om zo ver mogelijk met ze mee te gaan om er op die manier achter te komen waarom ze doen wat ze doen of geloven wat ze geloven. Daardoor heb ik alleen maar meer over mezelf geleerd.’

Voor je programma’s heb je gekke dingen gedaan. Is er ook iets wat je absoluut niet wilt doen voor de camera?

‘Ik heb misschien wel gekke dingen gedaan, zoals met een meisje naar bed gaan of in een bejaardentehuis wonen, maar dat deed ik wel met een reden. Het zijn eigenlijk experimenten om een bepaald maatschappelijk fenomeen aan te tonen of te onderzoeken.’

Vind je het ook leuk om in de belangstelling te staan?

‘Daar ben ik niet veel mee bezig. De bekendheid die ik heb, heb ik door de programma’s die ik maak. Ik hoop vooral dat mensen daar- naar kijken. Ja, ik ben een beetje bekend. Als dat ervoor zorgt dat mensen mijn programma’s kijken, is dat mooi meegenomen.’

Hoe en waar zie je jezelf over vijf jaar?

‘Een halfjaar geleden werd ik gevraagd voor het programma Vijf jaar later. Dan word je geïnterviewd en dat interview gaat dan een kluis in en wordt vijf jaar later uitgezonden. Daardoor werd ik al eerder geconfronteerd met deze lastige vraag. Ik vind het al moeilijk om een maand vooruit te kijken, laat staan vijf jaar. Ik hoop dat ik nog steeds hetzelfde doe als nu en dat ik er net zo veel plezier uithaal.’

