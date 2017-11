Tim Douwsma over Into the waves: ‘Het is vallen, opstaan en weer doorgaan’

Vanavond is alweer de tweede aflevering van Into the waves op de buis. In het avontuurlijke reality-programma gaan negen bekende Nederlanders de strijd met elkaar aan om de beste surfer te worden. BN’ers worden getest op hun surfskills zoals uithoudingsvermogen, concentratie, kracht en lef. Wij spraken met een Tim Douwsma, een van de deelnemers.

Kon je het goed vinden met de rest van de cast?

Tim: ‘Ja heel erg goed. Dat vind ik altijd zo bijzonder, om echt met fijne mensen te zijn tijdens de opnames en nieuwe mensen te leren kennen.’

Viel het surfen tegen?

‘Zelf had ik nog nooit eerder gesurft, dat had ik van tevoren eigenlijk wel meer moeten doen want het viel echt tegen. Het surfen is heel heftig, vooral fysiek. Het zat ook echt tegen qua weer, er waren enorme hoge golven. Ook kwamen we in de storm terecht, het was echt pittig. Het is vallen, opstaan en weer doorgaan.’

Had je verwacht dat je het zou kunnen?

‘Je hoopt op een gegeven moment wel dat je gewoon lekker gaat staan en dat je zo met de golven mee surft. Maar ik denk dat iedereen het toch wel onderschat had. Het lijkt soms zo makkelijk, maar het is moeilijker dan je denkt.’

En hoe beviel het kamperen?

‘Met kamperen heb ik niet zoveel moeite. Het was ook erg gezellig, we gingen met elkaar koken en afwassen. Maar als je een hele dag in de zee hebt gelegen, verlang je toch wel naar een lekker bed.’

Wat vond je het gaafste?

‘Ik denk de vriendschappen die er ontstaan zijn. Met elkaar zijn en nieuwe mensen leren kennen.’

Zondagavond om 20.30 uur is de tweede aflevering van Into the waves te zien op Veronica. Ga jij kijken?

Lees ook: Kay Nambiar over Into the waves: ‘Toen ik werd gevraagd dacht ik meteen: dit ga ik doen’

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Beeld Veronica