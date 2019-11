Tranen met tuiten: Tim emotioneel na exit ‘Expeditie Robinson’

Kijkers waren woedend toen Tim na lang strijden Expeditie Robinson moest verlaten. Ook voor Coronel zelf werd het na zijn exit even teveel.

Tim krijgt namelijk na het verlaten van Expeditie Robinson de reactie van zijn twee dochtertjes te zien. Hoewel we zagen dat de coureur héél graag zijn brief van thuis wilde lezen, besloot hij bij de eilandraad toch voor zijn stem te gaan. En geef hem eens ongelijk.

Tijdens een terugblik op zijn thuiskomst in gesprek met Fatima Moreira de Melo, moet hij dan ook weer een traantje wegpinken door de reactie van zijn twee dochters. ‘Als je daar in die bubbel zit. Tja, wat moet ik zeggen. Je bent natuurlijk veel van huis weg (…) En dan vind je het wel leuk als het thuisfront daar ook trots op is.’

Foutje

Hij vervolgt: ‘Ik had een foutje gemaakt, dus dan baal je daarvan en dan raakt het je, ja. Nu ook weer. Papa wint altijd en dat is nu het probleem: papa verliest een keer. Dat doet pijn.’ Zijn gezin is dan ook mega trots op hem, ondanks dat hij nu al uit het spel ligt. Sterker nog, Tim verzamelde schelpjes op het eiland en die dragen zijn twee meisjes nu in een kettinkje. Hoe zoet!

