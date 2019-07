Tim Haars: ‘Ik zit lekker in mijn vel en dat is geheel nieuw voor me’

Hij kon niet wachten om uit Brabant te vertrekken, acteur Tim Haars (37). Maar nu gaat hij er gewoon weer wonen, met vriendin en zoon. Vlak bij Maaskantje, waar het voor hem met New kids allemaal begon.

Tekst: Milou Deelen | Foto’s: Maaike van Haaster | Met dank aan Kanarie Club

Tim komt precies op tijd de Kanarie Club in Amsterdam binnenwandelen. Het eerste wat opvalt, als hij ons de hand schudt, is zijn tomeloze energie. Dat is weleens anders geweest, stelt de acteur na een slok van zijn spa rood. Voor zijn rol in Ron Goossens, low budget stuntman moest hij in drie maanden maar liefst vijftien kilo aankomen en dat ging hem niet in de koude kleren zitten. Tim: ‘In interviews deed ik vooral stoer, maar mijn energielevel was zo laag, het voelde alsof ik in een constante afterdinnerdip zat. Ik had nergens zin in en belandde zelfs in een lichte depressie.’

Hoe is het nu met je?

‘Heel goed. Ik zit lekker in mijn vel en dat is geheel nieuw voor me. Dat komt door allemaal clichés: ik ben vier jaar geleden vader geworden, drink minder alcohol dan voorheen, sport de laatste tijd veel, mediteer elke dag, en ben veel creatiever in mijn werk geworden. Ik voel me heel bevoorrecht. Ik ben pas 37 en heb al zo veel tofs mogen spelen. Het voelt alsof alles op z’n plek valt.’

Inmiddels zijn de kilo’s er ook weer af?

‘Gelukkig wel. De trainer van Epke Zonderland, Jorden Bres, trainde mij samen met een voedingsdeskundige. Na een jaar was ik weer fit.’

Heb je spijt van de rol, omdat de gevolgen voor je gezondheid zo groot waren?

‘Juist niet! Die periode is een keerpunt in mijn leven geweest. Ik weet nu hoe het is om me zo ellendig te voelen, waardoor ik het extra waardeer om lekker in mijn vel te zitten. Maar daarnaast ben ik heel trots op die film. Ik heb het hoogst haalbare in fictie gehaald, namelijk dat twee scenaristen, Flip van der Kuil en mijn broer (filmmaker Steffen Haars, red.) speciaal voor míj een rol hebben geschreven. Ik vind het gaar om mijn successen te benoemen, maar die film deed het heel goed en won internationale prijzen.’

Dat hij ooit (inter)nationaal hoge ogen als acteur zou gooien, had Tim niet kunnen bedenken toen hij opgroeide als jongste kind van een stratenmaker en huisvrouw in het (door comedy New kids wereldberoemd geworden) Brabantse gehucht Maaskantje. Hij kijkt terug op een fijne, zorgeloze jeugd met veel buiten spelen in de natuur. Voor de schoolbanken bleek hij minder geschikt: ‘Ik heb een paar opleidingen geprobeerd, maar niks afgemaakt.’

Hoe was je als puber?

‘Een echt schoffie en super experimenteel. Met vrienden haalde ik veel kattenkwaad uit: diefstal, vandalisme en pranks. In mijn vriendengroep stond ik erom bekend dat ik altijd naar de McDonalds ging en als ik aan de beurt was loog dat ik al een hamburger had besteld. Kreeg ik een gratis burger én een gratis drankje. Het is wonderlijk dat ik nooit ben opgepakt. Skaten heeft me gered, daardoor moest ik me focussen.’

Wat vonden je ouders daarvan?

‘Die hadden geen idee. Ik leidde een soort dubbelleven. Thuis was ik de enthousiaste jongen die goed kon skaten en op school was ik altijd op zoek naar grenzen. Achteraf zou het fijn zijn geweest als ik mijn ouders had ingelicht, dan hadden ze me kunnen helpen.’