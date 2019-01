Tim Hofman reageert op akkoord kinderpardon: ‘Ik geloof het pas als Nemr met een verblijfsvergunning in zijn handen staat’

Eindelijk was gisteravond de kogel door de kerk: na een week overleg heeft de coalitie een akkoord bereikt over het kinderpardon. Tot grote blijdschap van presentator Tim Hofman en het Iraakse jongetje Nemr, die het onderwerp de afgelopen maanden op verschillende manieren op de Haagse agenda zetten.

Voor Nemr betekent het akkoord waarschijnlijk dat hij in Nederland mag blijven. Het Iraakse jongetje – dat in de documentaire van Tim Hofman tegenover Haagse politici als Klaas Dijkhoff en Sybrand Buma werd gezet – is dan ook dolblij met het besluit. Via een superschattige video op Twitter bedankt hij Tim, Nederland, de politiek en de mensen die hem hebben geholpen. ‘Ik heb het niet alleen voor mezelf gedaan, maar ook voor vierhonderd andere kinderen. Hoera, het is eindelijk gebeurd!’

Goed nieuws

Ook Tim reageert op het akkoord. ‘Een pardon voor zo’n 630 kinderen is heel goed nieuws,’ laat Tim weten. ‘Maar ik geloof het eigenlijk pas als Nemr met een verblijfsvergunning in zijn handen staat.’

De presentator snapt dat er in de coalitie wisselgeld betaald moest worden voor deze regeling. ‘Zo werkt het binnen een coalitie, ik ben het circus de afgelopen maanden steeds beter gaan snappen,’ legt Tim uit. ‘Ik heb nog niet alle komma’s gezien en gelezen. Maar het is goed dat er meer geld naar de IND gaat, zodat de procedures sneller en zorgvuldiger kunnen worden doorlopen. Ook dat is winst. Er zijn echt veel meters gemaakt.’

Verandering aanbrengen

De presentator wil – bescheiden als hij is – niet zelf met de eer strijken. ‘We hebben ons best gedaan,’ zegt hij. ‘Misschien dat door het lawaai dat we hebben gemaakt het dossier iets hoger op de stapel is komen te liggen. Uiteindelijk is dat je doel toch als programmamaker: proberen iets dat jij belangrijk vindt aan te kaarten en te hopen dat je een heel klein beetje verandering kan aanbrengen in een beroerde situatie.’

