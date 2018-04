Tim van Temptation Island heeft een heftige nieuwe tattoo laten zetten

Tim Wauters, beter bekend als Temptation Tim of Timtation, wilde zijn avontuur op het Thaise eiland laten vereeuwigen en wel op een hele bijzondere manier. Op Instagram showt hij zijn allernieuwste aanwinst: een échte Temptation Island tattoo, gezet door, jawel, verleider Fabrizio.

Via een livestream op het Instagram-account van Tim was afgelopen vrijdag te zien hoe hij een tatoeage krijgt van verleider Fabrizio. Tim besloot meteen groots uit te pakken en koos voor een armvullende ‘Timtation Island’-tattoo.

Diamant en kersen

Naast de tekst zien we ook een diamant en twee kersen. Volgens Tim staan de kersen voor verleidster Cherish, zijn grote liefde van Temptation Island. “De kers op de taart van Temptation,” volgens Tim.

En de diamant dan? Tim zegt daar zelf niets over, maar natuurlijk kunnen we dat zelf wel invullen. De diamant zou kunnen staan voor de verlovingsring die Tim voor zijn (ex?-)vriendin Deborah Leemans heeft gekocht, maar dat weten we natuurlijk niet zeker.

Benieuwd geworden naar Tim’s nieuwe ‘kleurplaat’? Bekijk ‘m hieronder:

Bron RTL Boulevard | Beeld RTL