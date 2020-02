Tina de Bruin openhartig over haar rol als Coosje in ‘Kees & Co’

Zo vertelt de actrice dat ze steeds de neiging had om haar tegenspeelster Simone Kleinsma, die de hoofdrol van Kees Heistee speelt in de serie, bij haar volledige naam te noemen. ‘Ze is een icoon en ik was ontzettend onder de indruk. Gelukkig bleek ze een heel leuk, gewoon mens en wende ik al snel’, zegt Tina.

Kees & Co

De comedyserie Kees & Co was acht seizoenen lang van 1997 tot en met 2006 te zien bij RTL 4. Vorig jaar keerde de serie terug op de buis met Simone wederom in de hoofdrol. De rest van de oorspronkelijke cast is vervangen door nieuwe acteurs. Zo speelt Plien van Bennekom de buurvrouw van Kees en Tibor Lukács haar zoon Rudie.

Coosje, de schoondochter van Kees, werd eerst gespeeld door Chantal Janzen, maar door haar overvolle agenda was ze genoodzaakt te stoppen met haar rol. ‘Met heel veel plezier heb ik gespeeld in een van de leukste comedyseries, maar acht weken vrij maken in de agenda is door nieuwe plannen helaas niet meer mogelijk’, liet Chantal vorig jaar in september weten.

De trailer van het eerste seizoen (mét Chantal) zie je hieronder.

Coosje

Tina neemt de rol van Chantal op zich en zegt daarover het volgende: ‘Chantal en ik zijn natuurlijk twee totaal andere mensen. Niet alleen qua uiterlijk, maar ook in hoe we acteren. Ik heb het met haar wel gehad over Coosje, want ik ken Chantal goed van de tijd dat we samen in Hij Gelooft in Mij zaten. Chantal is hilarisch, ik vind het moeilijk dat over mezelf te zeggen, maar ja, ik maak mensen ook wel aan het lachen. Maar haar timing is de mijne niet en dus is Coosje echt wel anders als ik haar speel.’

Wennen

Andersom is Simone ook onder de indruk van Tina. ‘Ze stapte toch op een klein lopend treintje. Spelen in een sitcom zoals wij dat nu doen, wordt in Nederland eigenlijk niet meer gedaan. Het is ontzettend wennen om op deze manier in een serie te acteren, met publiek en het decor dat op deze manier is opgebouwd. Tina heeft dat heel goed opgepakt, ze was eigenlijk na een paar dagen al volledig gewend en onderdeel van de groep’, zegt Simone.

Herkenbaar

De kenners waren niet uiterst positief na de eerste aflevering van Kees & Co vorig jaar, want de serie zou te ouderwets zijn. Toch waren de kijkcijfers wel goed en bestelde RTL 4 een nieuw seizoen. Volgens Simone ligt de kracht van de serie juist bij het feit dat er niet zoveel veranderd is aan de stijl.

Het verhaal van Kees en haar familie blijft herkenbaar volgens de hoofdrolspeelster. ‘Alles wat de familie meemaakt, daar kun je je van voorstellen dat het jou overkomt’, aldus Simone. ‘Mensen die vroeger al met hun ouders keken, trekken nu hun kinderen mee op de bank. En hopelijk mogen we hierna door met een derde seizoen, maar dat zien we dan wel weer.’

