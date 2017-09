3x tips om shoppen makkelijker (en dus leuker) te maken

Wij vrouwen weten als geen ander hoe het is om te weinig tijd te hebben. Werk, familie en vrienden, hobby’s: de dag lijkt wel in een seconde voorbij te zijn terwijl je nog zoveel moet doen. Om de dagelijkse dingen wat makkelijker te maken geeft STYLETODAY drie tips om het leven wat makkelijker te maken. Of beter gezegd: het shoppen.

Er zijn genoeg vrouwen die shoppen een nachtmerrie vinden. Het duurt vaak te lang en de winkels zijn zo klein dat je moeilijk voor- en achteruit kan. Zonde van je tijd dus. Een webshop biedt hierbij natuurlijk een uitkomst, maar iedereen die toch naar de winkel wil gaan: tips om het shopproces snel en makkelijk te doorlopen! Lees gauw verder.

De knokkeltest

Hoe vaak hebben wij vrouwen niet in het pashokje gestaan met een kledingstuk waarin elk vetrolletje, putje of rimpel te zien was? It’s the worst thing. Dit is natuurlijk niet heel fijn voor je zelfbeeld en zorgt ervoor dat shoppen er niet leuker op wordt. De tip is heel easy: maak van je hand een vuist waardoor je knokkels op je hand goed te zien zijn. Ga nu onder je jurk, broek of shirt en kijk of de knokkels te zien zijn. Zijn deze goed te zien? Dan zie je waarschijnlijk ook elke vetrol en putje ook. Dit scheelt weer tijd omdat je weet dat je het kledingstuk dus niet hoeft te passen.

Broek om je nek

Een broek passen is het vervelendste wat er bestaat tijdens het winkelen. Je moet je namelijk half uitkleden en meestal verschilt de maat in elke winkel. Ain’t nobody got time for that. Ook zijn de pashokjes vaak klein waardoor eventuele jumping jacks in je spijkerbroek een onmogelijke missie wordt. Om dit te voorkomen hoef je eigenlijk alleen maar één simpel trucje uit te halen: pak de broek aan de bovenkant vast, zoals het op een hanger hangt. Wikkel vervolgens de bovenkant om je nek heen. De broek past als de punten elkaar precies aanraken.

Wil je ook weten wat de hoogte van de broek is? Maak van je duim en wijsvinger een L-vorm en houdt deze bij de knoop en onder de rits waar de broekspijpen beginnen. Is het langer dan de ruimte tussen je duim en wijsvinger? Dan is het een high waisted broek.

Shoptijden

Drukke winkels zijn een absolute no go tijdens een snelle shopsessie. Kom daarom tussen 10:00 uur en 12:00 uur of na 16:00 uur. Op deze momenten is het rustiger dan de rest van de dag en zullen de pashokjes ook vrij zijn. Ook is het handig om te kijken wanneer je favoriete winkel de voorraad weer aanvult. Op deze momenten is het namelijk ook rustiger.

Beeld iStock