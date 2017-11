Haar geverfd? 4 tips voor behoud van je gekleurde lokken

Wanneer je de kapperszaak uitloopt, wil je je haar het liefst precies zó houden. Zo lang mogelijk nagenieten zonder dat je haar zijn glans of stevigheid verliest? VIVA deelt 4 simpele, maar slimme tips.

Viva samen met Andrélon

1. warm, warmer, warmst?

Douche je graag warm, warmer, warmst? Heerlijk, maar niet al te best voor je haar. Van warm water gaan je haarschubben openstaan en kan je haar uitdrogen en makkelijker afbreken. Stijl- en krultangen hebben hetzelfde effect. Spoel daarom altijd na met koud water. Je haar wassen? Eindig met een koud-waterspoelbeurt om de haarschubben weer te sluiten.

2. Vermijd uitdrogende producten

Grootmoeders tips: we zijn er dol op. Alleen werken ze lang niet allemaal. Eentje die linea recta de prullenbak in kan: je haar wassen met bier. Dacht je dat het gist uit de hop het haar helpt te versterken? Jammer maar helaas: de alcohol droogt je haar juist uit. Dag verzorgde lokken en mooie kleur… Zonde!

3. Pas op met chloor

Fris geverfd haar? Pas op met zwemmen, bijvoorbeeld tijdens een dagje sauna. Eigenlijk zou je met gekleurd haar chloor moeten vermijden, want dat goedje kan een kleur groen doen uitslaan. Je haarkleur wordt sowieso lichter als het vaak in contact komt met chloor. Voorzichtig zwemmen dus en zo min mogelijk kopje onder. Een waterrat? Tja, dan moet je je, vrezen we, toch wagen aan zo’n prachtige latex badmuts

4. Investeer in de juiste producten

Tot slot: investeer in kleur verbeterende en beschermende haarproducten. Die zijn echt de moeite waard om je haarkleur langer mooi te houden. Andrélon Keratine Colour shampoo is bijvoorbeeld speciaal ontwikkeld om geverfd haar intensief te verzorgen en te beschermen. Gebruik ook de Andrélon Keratine Colour Conditioner, Herstellend Haarmasker en Herstellende Crème. Je kapsel blijft er langer gezond en stralend uitzien. Is al dat verfwerk in de kapsalon niet voor niets geweest.