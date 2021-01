Tjitske Reidinga bij Jinek: ‘Ik had blaaskanker maar sprak daar niet over’

Actrice Tjitske Reidinga (48) was gisteravond te gast bij Jinek. Ze kwam daar om te praten over de nieuwe NET 5 serie ‘K van Karlijn. Een serie over een vrouw die borstkanker krijgt. ‘Het is voor mij heel herkenbaar. Ik heb zes jaar geleden zelf blaaskanker gehad’, vertelt de actrice.

De nieuwe serie ‘K van Karlijn’ is een serie over borstkanker, maar mét humor. In het interview met Jinek zegt Reidinga daarover: ‘Omdat ik het zelf heb meegemaakt, vond ik het makkelijker om wat luchtiger en grappiger te zijn in de serie, ondanks het heftige onderwerp. In zo’n situatie zoek je – tenminste ik – ook wel wat lucht en grappigheid om te overleven.’

‘Het leven moest gewoon doorgaan’

Wanneer Jinek vraagt waarom Tjitske er nooit over heeft gepraat, legt de actrice uit dat ze het niet nodig vond. ‘Er wordt nu veel naar gevraagd in verband met de serie, daarom vertel ik het nu wel. Ik heb toen die behoefte niet gehad en ik wilde vooral dat m’n leven gewoon doorging. Ik voelde me ook niet ziek, stond vijf avonden per wek op het toneel en was heel blij dat dat er gewoon was en dat ik afleiding had. Collega’s wisten het wel, hoor. Maar ik werkte gewoon door. Blaaskanker en borstkanker zijn natuurlijk ook twee compleet andere trajecten; met borstkanker moet je iedere dag bestraald worden.’

Echt bloot

Naast die humor, heeft ze zichzelf ook – letterlijk – blootgegeven in de serie. De serie gaat natuurlijk om borsten en die komen dan ook gewoon in beeld. En met gewoon bedoelen we; zoals het is. ‘Ik vond dat gewoon heel belangrijk, niet mooier maken dan het is. Ik ben 48 en ik stond er ook echt op om het te laten zien, zoals het eruit ziet; óók mijn borsten’, vertelt ze tijdens het interview.

Ze kan rekenen op veel lof via social media.

Ik vind Tjitske Reidinga zo’n leuke interessante vrouw #jinek — Victor Hopman (@vic23) January 5, 2021

Mag ik zeggen dat Tjitske Reidinga een echt mooi mens is met lef. Echt pittig om zo’n rol te kunnen spelen. Goed interview ook. Dit raakt veel mensen #jinek — Lucia Hardonk (@LuciaHardonk) January 5, 2021

‘Zeikwijf of miep’

Bovendien roept Tjitske op om álsjeblieft wel naar de huisarts te gaan, ook ten tijde van corona. Ze benadrukt ook dat één op de zeven vrouwen in Nederland een borstkanker krijgt. ‘Vrouwen komen er vaak toevallig achter en voelen zich meestal niet ziek. Dus ook ook in deze tijd: ga gewoon naar de huisarts. Vind jezelf geen zeikwijf of een miep.’

Bron: RTL Nieuws, Patrick van Emst/Brunopress.nl