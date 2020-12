Nieuw op de buis: Tjitske Reidinga speelt hoofdrol in nieuwe serie over borstkanker

Nadat Tjitske Reidinga haar fans eerder deze maand schokte met het bericht dat ze overweegt te stoppen met acteren, waren we even bang dat we haar nooit meer in iets nieuws op de buis zouden kunnen bewonderen. Vandaag volgt er opluchting: de eerder aangekondigde serie De K van Karlijn, waarin Tjitske de hoofdrol speelt, is nu echt in aantocht. De serie is bíjna te zien en wij zijn razend benieuwd.

Borstkanker

De 48-jarige actrice speelt de hoofdrol in de nieuwe dramaserie De K van Karlijn, die al vanaf 6 januari te zien is bij Net5. In de serie kruipt Tjitske in de huid van Karlijn, die de diagnose borstkanker krijgt. De gedachte dat het wel eens fout af zou kunnen lopen, vermijdt ze met humor en ironie, een rol waarvan we denken dat Tjitske ‘m als geen ander kan spelen. Karlijn doet er alles aan om te voorkomen dat haar hele leven met haar man Victor (gespeeld door Ali Ben Horsting) en zoon Thijs (gespeeld door Kit Verboom) alleen nog maar om haar ziekte draait. Karlijn vindt het moeilijk om hulp te accepteren en ontsnapt het liefst met haar beste vriendin Ellen (Fockeline Ouwerkerk) om een fles Pinot Grigio leeg te drinken.

Goede vriendinnen

Ook Freek Bartels, Rifka Lodeizen, Joke Bruijs en Gijs de Lange verschijnen in de serie. De K van Karlijn, een format van Linda de Mol, is niet de eerste productie die Tjitske en Linda – niet alleen collega’s maar ook goede vriendinnen – samen maken voor Net5. De actrice – die ook te zien is in De Mols film April, May en June en met wie Linda jarenlang speelde in de Gooische Vrouwen-films en -serie – schoof af en toe aan bij Ladies Night, de talkshow van Net5 met Merel Westrik die mede is ontwikkeld door De Mol.

Hoofdrolspeler

In gesprek met NU.nl vertelde Linda eerder al over de nieuwe serie: ‘Ik heb zelf een aantal vriendinnen die borstkanker hebben gehad en één is eraan overleden. En als iets je er dan doorheen sleept, dan is het wel humor’, vertelt De Mol. ‘Het wordt een combinatie van zwaarte en veel lachen. Tjitske is een gedroomde hoofdrolspeler voor deze rol.’ In LINDA. vertelde Tjitske onlangs dat ze het acteren op een laag pitje zal zetten. Volgens Tjitske heeft haar besluit onder andere te maken met ‘ouder worden’. Vanaf nu wil ze namelijk doen wat ze zelf wil. Gelukkig staat De K van Karlijn al op tape en kunnen we hierin in ieder geval nog genieten van de acteerkunsten van Tjitske.

Bron: Flair | Beeld: De K van Karlijn, YouTube