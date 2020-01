TMF, een muziekzender lang voordat YouTube, Spotify en Xite de boel overnamen. Toen er echt alleen nog videoclips werden uitgezonden op televisie, waar je de dag erna op het schoolplein over sprak. Het zijn vervlogen tijden, maar toch is er hoop aan de horizon: oud TMF-vj’s Isabelle Brinkman en Fabienne de Vries zijn terug met een podcast: TMF Talk.

TMF Talk

Mis jij de glorietijden van TMF ook zo? – de ietwat oudere VIVA-lezeres, we kijken hierbij naar jou. Want wat was het een feestje: thuiskomen van school, de tv aanzetten en direct zappen naar TMF. Waar onder andere Isabelle Brinkman en Fabienne de Vries je bijpraatten over de nieuwste hits en trends van het moment. Nou, goed nieuws voor je gevoel van nostalgie: Brinkman en de Vries hebben hun eerste podcast TMF Talk gelanceerd.

Impact

In deze podcast blikken de oud-TMF-vj’s terug op hun tijd bij TMF. Ze delen persoonlijke herinneringen, maar willen ook samen met andere terugkijken naar de rise and fall van ’s lands populairste muziekzender. Zo zijn ze op zoek naar mensen die zijn opgegroeid met TMF en goede herinneringen koesteren aan de zender. Daarnaast willen zij met wetenschappers praten over waarom de uitzendingen van TMF zo’n impact hebben gehad op die generatie en hoe de nostalgische gevoelens precies werken die veel kijkers van toen nog steeds koesteren. Ook willen ze met grote namen herinneringen ophalen, zoals bijvoorbeeld met Marco Borsato – koning van de TMF Awards.

Tussen 1995 en 2011 was TMF op de Nederlandse televisie te zien.

