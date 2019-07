TML by Tomorrowland: waarom deze festivalkledinglijn zo’n bizar succes is

Amsterdam Open Air, Mystic Garden, Loveland, Wildeburg, Chin Chin, Solar en natuurlijk Lowlands. Noem een willekeurig festival en we zijn er geweest. Dus ja, wij weten wel van wanten. Sterker nog, een beetje Nederlander in de leeftijd 18 – 35 jaar doet vrijwel niets anders dan festivallen en weer opstaan in de zomer (althans, wij dan). Dus had mij vorige week gevraagd of ik een doorgewinterd festivaldier was, en hell yes, ik had met een volmondige ja geantwoord. Maar dat was vóór Tomorrowland, waar ik afgelopen weekend mocht kijken. Pas nu, ná Tomorrowland, heb ik een bezoek aan festivals pas echt tot kunst verheven.

Miljoenen mensen (eigenlijk ‘maar’ 200.000, maar voelt als miljoenen), meer dan 120 nationaliteiten, vrouwen van top tot teen versierd in hun mooiste onverbloemde outfits, ingevlochten kapsels, glitter – heel veel glitter –, lilliputters op segways, Eftelingachtig decor dat tot in de puntjes is doordacht, spectaculaire lichtshows en duizenden vlaggen. Als ik een beknopte samenvatting zou moeten geven, zou dit ‘m ongeveer zijn.

Maar toch, het dekt de lading eigenlijk niet. Op Tomorrowland is niets te gek. En er is niets waar niet is over nagedacht. Ik zou een boek vol kunnen schrijven over wat ik heb gezien en heb meegemaakt, maar het beste advies dat ik je kan geven – hoe teleurstellend ook – is: ga zelf maar kijken. Iets met je wildste feestfantasieën en dan nog een stapje verder… Zie het als een bezoek aan Disneyland, ook dat is iets wat je minimaal één keer in je leven moet hebben meegemaakt.

Wat me tijdens Tomorrowland blijft fascineren, zijn de duizenden mensen die ik met vlaggen zie lopen. Geknoopt als stoere cape, als rok, als jurk, vlaggen zijn het helemaal op Tomorrowland. Vlaggen van landen als Mexico, Brazilië, Zwitserland of Canada, maar ook vlaggen van Tomorrowland zelf. Ik zie ze zo veel, dat ik vermoed dat ze ergens gratis worden uitgedeeld. Naast Tomorrowland-vlaggen zie ik ook honderden mensen lopen met Tomorrowland-rugzakjes, -shirts en -truien. Ik snap er niets van, sinds wanneer is merchandise van een festival cool?

Ik besluit op onderzoek te gaan en loop bij een van de vier (!) zogeheten TML by Tomorrowland boutiques binnen. Vier ja, want Tomorrowland is zo groot, zelfs de jongen die ons een tour over het terrein geeft, brengt ons op plekken waar hij zelf nog niet is geweest.

Maar de TML-boetiek dus. Hier staan de rijen drie dubbeldik voor de kassa. Ik zie dip dye truien, shirts met een fantasy ‘tomorrowland’-opdruk en weelderige jurken met bloemenprints als warme broodjes over de toonbank vliegen. En ik zie de vlag! De Tommorowland-vlag! À €35,00 om precies te zijn. Betekent dit dat al die mensen die vlag hebben gekocht?!

Ik haak een meisje van de winkel aan in de hoop dat ze me kan uitleggen waarom de merchandise als een tierelier loopt. Ze laat me kennis maken met ‘the people of Tomorrow.’ Tot dat moment was dit een onbekend volk voor mij, maar naarmate ze me meer vertelt wordt het me duidelijk: Tomorrowland heeft een achterban loyal as fuck.

De people of tomorrow, de aanhangers van Tomorrowland en alles daaromheen, zijn als één volk. Eén volk dat staat voor ‘puur genot, zonder concessies, zonder grenzen.’ Een volk dat ‘verantwoordelijk is voor morgen, met respect voor elkaar en voor Moeder Natuur.’ En bij een volk hoort een vlag.

TML by Tomorrowland

Maar de merchandise gaat verder dan dat. Eigenlijk mag je dit niet eens meer merchandise noemen, deze kledinglijn is meer dan dat. Waar het voorheen vrij standaard merch betrof, is TML by Tomorrowland nu een volwaardige lifestyle collectie. Die je het hele jaar door zou kunnen dragen. En precies dat blijkt ook het geval te zijn: de people of tomorrow is uitgegroeid tot een cultuur. Het ‘live today, love tomorrow, unite forever’-gevoel is er het hele jaar door, en dus draait de webshop het hele jaar goed. Niet alleen tijdens de twee feestweekenden in het Belgische Boom. Ook de mensen die nog niet op Tomorrowland zijn geweest, kunnen zo onderdeel uitmaken van the people of tomorrow. Best briljant, niet?

En wil je een volwaardige collectie hebben, dan heb je een volwaardig designteam nodig. Welgeteld vier designers buigen zich het hele jaar over de nieuw te ontwerpen items, waarbij ze nauw samenwerken met het team dat alle podia en decoratie creëert. Want ook dat is Tomorrowland: elk detail dat je ziet – en geloof me, dat zijn er heel veel – wordt met de hand uitgetekend. Wie goed kijkt, ziet de vaste elementen van Tomorrowland (de vogel, de vlinder) terugkomen in de kleding.

Maar ook heel leuk: het designteam put ook uit inspiratie op hun eigen festival. En ik als carnavalgekkie kan het zeggen; de people of tomorrow weten indruk te maken met hun outfits. Zo was er vorig jaar een groep die zich had verkleed en nu diende als inspiratie van de TML by Tomorrowland zomercollectie 2019. En zoals het hoort bij de missie van ‘het land van morgen’, wordt ook hier rekening gehouden met ‘tomorrow.’ Het designteam staat in nauw contact met lokale families in Portugal, waar de collectie wordt geproduceerd. Geen fast fashion, maar een samenwerking kleine, duurzame productiehuizen.

Dus om maar gelijk eerlijk te zijn, heb ik nu een mooie roze trui van Tomorrowland in de kast hangen? Jup. Voel ik me nu onderdeel van de people of tomorrow? Absoluut. Heb ik op Google Maps gekeken waar we eventueel een permanent Tomorrowland kunnen vestigen? Reken maar van yes.

