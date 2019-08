To All The Boys I’ve Loved Before 3: Netflix kondigt tweede vervolg van deze fantastische romcom aan

Hiep hiep Netflix! De streamingdienst heeft onze gebeden verhoord en komt met een tweede vervolg op To All The Boys I’ve Loved Before. Dat maken hoofdrolspelers Lana Condor, Noah Centineo en Jordan Fisher donderdag bekend op Instagram.

Soms heb je van die films waar je geen genoeg van kunt krijgen. To All The Boys I’ve Loved Before is er zo een. Hoofdrolspelers Lana, Noah en Jordan zien dat ook in en kondigen een tweede vervolg van de film aan. Het bericht van het drietal leek alleen de premièredatum van het eerste vervolg weg te geven. Nadat ze hadden aangekondigd dat die film op 12 februari 2020 aan het aanbod van Netflix wordt toegevoegd, lieten de acteurs ook weten dat een derde film inmiddels in productie is.

De films volgen de titels van de boeken van Jenny Han, waarop ze gebaseerd zijn. Het tweede deel heet To All the Boys: PS I Still Love You en de derde film krijgt de naam To All The Boys: Always & Forever, Lara Jean.