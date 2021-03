To All the Boys-Lana Condor rockt waanzinnige roze coupe

Met wel drie films, is To All the Boys een regelrechte hit op Netflix. Personage Lara Jean staat natuurlijk bekend om haar donkere lokken, maar in het echte leven besloot Lana Condor het roer om te gooien. De actrice rockt namelijk een waanzinnige roze coupe.

Nu de kappers weer open zijn, kunnen we allemaal wel wat inspiratie gebruiken. Laat je de schaar erin zetten of experimenteer je juist met een andere kleur? Komt de laatste haarkleurtrend even als geroepen. Dat is een balayage, maar dan net even anders.

Lana Condor roze coupe

En hallo, kijk even naar deze transformatie. Lana schrijft bij het prachtige plaatje: ‘Krijg ‘Anyone Else But You’ naar 5 miljoen streams en ik zal het zo houden … Je weet dat ik fan ben van roze 💞.’ Ook mede-speler Noah Centineo is onder de indruk. ‘Shawty bad as hellllllll‘, is te lezen.

Pruik

Hoewel het nieuwe roze kapsel van Lana behoorlijk echt lijkt te zijn, blijkt het toch om een pruik te gaan. Wanneer ze namelijk haar look voor de Golden Globes deelt, is gewoon weer haar oude, vertrouwde donkere haar te zien. Jammer? Een beetje. Maar beide looks, zowel haar roze coupe als het andere kapsel, staan Lana Condor geweldig!

