Toch niet de ware: Romy Monteiro verbreekt verloving met knappe marinier

Het is vandaag geen goede dag voor de liefde. Nadat vanmorgen bekend werd dat het huwelijk van Wendy van Dijk en Erland Galjaard in zwaar weer verkeert, heeft zangeres Romy Monteiro laten weten dat zij haar verloving heeft afgeblazen.

‘We gaan ons eigen pad’

Op Instagram meldt Romy dat zij en Django van Rijn ‘met veel liefde voor elkaar’ hebben besloten om hun verloving en relatie te beëindigen. ‘We gunnen elkaar al het moois maar gaan ieder ons eigen pad. Alles in goed overleg en uit liefde.’

Huwelijk al uitgesteld

De dochter van Antje Monteiro werd in het voorjaar van 2017 ten huwelijk gevraagd door de marinier. Ze waren toen een jaar bij elkaar. Aanvankelijk zouden de twee in de zomer van vorig jaar elkaar het jawoord geven, maar het was moeilijk om een datum te prikken.

Het ging niet meer

In december moest Romy ook nog een aangekondigde tournee afzeggen van haar solovoorstelling All At Once. Vanwege een infectie is de 26-jarige zangeres niet in staat om aan de repetities van de show, die vanaf februari te zien zou zijn, te beginnen. Stage Entertainment heeft alle voorstelling geannuleerd. Verlinde, die de show produceert, zei maandag in zijn nieuwe programma 6 Inside dat Romy een pas op de plaats wilde maken en tijd nodig heeft. Volgens Verlinde nam het stel al in oktober afstand van elkaar en besloten ze met kerst dat het niet langer ging.

Nieuwe start

Zelf zegt Romy in een toelichting op Instagram: ‘In 2018 heb ik zó veel mogen meemaken. Op zowel privé als werkvlak. Prachtige projecten mogen doen, nieuwe dingen mogen leren én mooie mensen leren kennen. Maar ook ben ik mezelf en mijn lichaam voorbij gelopen in alle enthousiasme. Alles wat op mijn pad kwam willen aan pakken met beide handen en er vol voor gaan, 24/7. Maar eind 2018 was mijn lichaam helemaal op en eiste het een drastische verandering van manier van leven. Rust, wilde het. Als gevolg hiervan hebben we, in goed overleg met Stage Entertainment mijn theatertour ‘All at Once’ verplaatst. Begin januari beginnen met alle repetities van deze prachtige show kon mijn lichaam nog niet aan. De show gaat zó tof worden, dus dat verdient ook alle aandacht. We doen dus even een stapje terug op werkgebied.’

Dank voor steun

Romy bedankt haar fans voor alle steunbetuigingen. ‘Wat een begrip en liefde! Mijn vrienden, collega’s, followers en fans. Echt: dank jullie wel!!!! Precies wat ik nodig had en dat stimuleert mij om rustig de draad weer op te pakken.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.