Toekomstpraat: Monica Geuze hint op nieuwe stap in relatie

Monica Geuze (25) heeft sinds begin dit jaar een relatie met Robbert Kroese (29). Daar waar ze hem eerst uit de spotlights hield, verschijnt hij inmiddels geregeld op haar Instagram. Nu lijkt het erop dat het stel klaar is voor een nieuwe stap in hun relatie.

Een broertje of zusje voor Zara-Lizzy komt er (nog) niet, maar het lijkt erop dat de huizenjacht naar een droomhuis voor hun samen geopend is.

Huizenjacht

Zoals we van Monica Geuze gewend zijn, deelt ze zowat alles met haar duizenden kijkers op Youtube. The good, the bad and the ugly, dus. Tranen met tuiten worden zonder pardon het wereldwijze web op geslingerd, maar ook mooie momenten en heuglijke gebeurtenissen. Dat laatste lijkt nu het geval te zijn, want in haar laatste vlog neemt Monica haar kijkers mee op huizenjacht. En dat huis is niet alleen voor haar en Zara-Lizzy, maar voor hun én vriendlief Robbert samen.

Toekomstplannen

De brunette laat weten dat Robbert een huis op Funda heeft gezien en dat ze het willen gaan bezichtigen. ‘Misschien is het wat, misschien totaal niet. We gaan gewoon even kijken wat we leuk zouden vinden voor in de toekomst’, vertelt ze. Ze benadrukt wel duidelijk dat dit niet betekent dat ze direct gaan samenwonen, maar dat kijken nooit kwaad kan. ‘Ik dacht het is toch leuk om even te delen’, aldus Monica.

