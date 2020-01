Groot nieuws voor Frankrijk: het land heeft gisteren zijn kandidaat voor het Eurovisiesongfestival bekendgemaakt. Tom Leeb is de gelukkige die de Fransen in mei mag vertegenwoordigen. Dat is ook in het buitenland niet onopgemerkt gebleven. Want hallo, wie is deze knapperd?

Met nog vier maanden op de teller worden er aan de lopende band nieuwe kandidaten voor het songfestival bekendgemaakt. Zo weten we inmiddels we dat ons eigen land gerepresenteerd zal worden door Jeangu Macrooy en zijn ook de artiesten van België, Spanje, Oostenrijk, Georgië, Albanië, Cyprus en Bulgarije geen geheim meer.

Nu al douze points

Sinds gisteren is bekend dat Tom Leeb zich in mei mag melden in Rotterdam om Frankrijk te vertegenwoordigen in de finale van het Eurovisiesongfestival. Hij werd gekozen door de Franse publieke omroep France Télévisions. Sindsdien is hij onderwerp van gesprek. Menig vrouw én man krijgt het warm van Tom.

‘Al fluit hij met een blokfluit in zijn reet het volkslied van Frankrijk. Mijn 12 punten gaan naar Tom,’ schrijft Leonie ter Braak op Instagram. Ook Fred van Leer plaatst een foto van de Franse zanger. ‘Lieve Leonie … ik voel je !!!! ❤️❤️❤️’ schrijft hij erbij.



Tom wie?

De 30-jarige Tom Leeb – zoon van de komiek Michel Leeb – is niet alleen zanger, maar ook komiek en acteur. Hij heeft vijf jaar theater, film en zang gestudeerd in New York.

De Fransman verscheen al in verschillende tv-shows en stond in het voorprogramma van Sting en Tom Jones. In 2019 bracht hij zijn debuutalbum Recollection uit. Daarnaast vormde hij een komisch duo met Kevin Levy, met wie hij filmpjes plaatste op YouTube.

Finale Eurovisiesongfestival

Welk lied hij op het Eurovisiesongfestival gaat zingen, is nog niet bekend. Wel staat vast dat hij niet te zien is in de halve finales: net als Italië, Duitsland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Nederland heeft hij al een plek in de grand finale op 16 mei.

Meer zien van Tom? Zie hieronder een klein voorproefje van zijn Instagram-profiel. You’re welcome!

