Een traktatie van theaterproducent Hummelinck Stuurman: hij heeft dit weekend de opname van de bejubelde toneelversie van het beroemde boek ‘Turks Fruit’ online gezet.

En zeg nou eerlijk, stond dit boek ook op jouw boekenlijst maar heb je het nooit gelezen? Of heb je het wel gelezen, maar weet je niet meer goed waar het over gaat? Of kun je je nu niet meer voorstellen dat het boek vol seks en schuttingtaal zoveel stof deed opwaaien? Voilà, kijken dus.

Coronatroost

En dan hebben het dus niet over de gelijknamige film uit 1973, maar over de theatervoorstelling van Turks Fruit die afgelopen seizoen volle zalen in de Nederlandse theaters trok. Het productiehuis heeft besloten om de voorstelling online te zetten, om theaterliefhebbers in deze coronacrisis enige troost te bieden. Alle podia in Nederland hebben noodgedwongen hun deuren gesloten tot zeker 1 juni om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Turks Fruit online

Het boek Turks Fruit van Jan Wolkers verscheen in november 1969. In Turks Fruit beschrijft Wolkers de heftige liefde tussen de jonge beeldhouwer Erik en zijn grote liefde Olga. Ze beleven een grandioze, romantische zomer en besluiten te trouwen, tegen de zin van Olga’s rijke ouders. Totdat Olga zich vreemd begint te gedragen, abrupt breekt met Erik en terug gaat naar haar ouders.

Seksuele revolutie

Het boek stond vol seks en schuttingtaal die veel stof deed opwaaien, maar werd ook erkend als krachtig liefdesverhaal over kunst, liefde en dood. Met het boek beleefde de seksuele revolutie definitief haar doorbraak in Nederland. De roman werd een bestseller en de film – die in 1973 in première ging – is nog altijd de best bezochte Nederlandse bioscoopfilm aller tijden.

De hoofdrollen in de toneelversie worden gespeeld door Chris Peters (Tonio), Ali Zijlstra (Bankier van het Verzet), Bart Klever (Moordwijven) en Debbie Korper (de Avonturen van Kruimeltje). Het stuk kreeg van vrijwel alle critici vier en vijf sterren.