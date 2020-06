Nadat Tony Junior (30) en zangeres Maan de Steenwinkel (23) afgelopen december uit elkaar gingen, kreeg de dj veel berichten van vrouwen die met hem wilden daten. Dat stelde hem teleur, vertelt hij in een uitgebreid interview met VIVA’s Tatum.

Zo word je dus níet Tony’s nieuwe vriendin…

“Prachtig hoor, maar we hadden het bekendgemaakt op sociale media en letterlijk binnen vijf minuten kreeg ik honderden berichten van vrouwen: ‘O lullig om te horen… zeg, wat doe je morgen? Zullen we koffie doen?’ En naaktfoto’s van vrouwen met: ‘Dit is mijn nummer, app me maar als je zin hebt’”, zegt de dertigjarige Tony Junior. “Ik hou van vrouwen en alles eromheen, maar als het je zó makkelijk wordt gemaakt, is dat niet erg aantrekkelijk. Dan heb je de buit al binnen.”

Broer-zusrelatie

De dj en de zangeres gingen na een relatie van 2,5 jaar uit elkaar omdat hun relatie veranderde in “een soort broer-zusrelatie”. Tony Junior: “We kwamen er allebei achter: we houden heel veel van elkaar als mens, maar misschien is het beter om gewoon even uit elkaar te gaan, voordat het op een level komt dat het helemaal niet meer leuk is.”

Nooit meer bij elkaar?

Op de vraag of er nog een kans is dat hij en de zeven jaar jongere Maan weer bij elkaar komen, antwoordt hij ontkennend. “Dat is een veelgestelde vraag, maar nee. Alhoewel je nooit in de toekomst kunt kijken. Kijk, zij is wat jonger dan ik en moet nog meer van de wereld zien. Ik ben dertig – forever twenty-nine noem ik het – en heb al veel vrouwen ontmoet, geproefd…”

Maan heeft nog niet genoeg geleefd

“Dus als ik morgen iemand tegenkom bij wie ik bij wijze van spreken denk: jij bent de mama van mijn kinderen, zal ik later nooit die onrust krijgen van ‘misschien wil ik weten wat er nog meer te koop is’. Maar als je wat jonger bent en minder ervaring hebt… Het eerste huis dat je bezichtigt, ga je ook niet meteen kopen.”

‘Nog steeds beste vrienden’

In februari zei Tony over zijn breuk met de zangeres: “Mensen snappen niet dat ik een foto van Maan nog like of dat ik haar volg. Ze denken dat als je uit elkaar bent dat je elkaar dan moet ontvolgen en blokkeren. Nee, we zijn gewoon nog steeds beste vrienden. We zijn superblij met die 2,5 jaar. We hebben super veel met elkaar gelachen, gehuild, van elkaar geleerd en we zijn super trots op elkaar. Dat verandert niet.”

