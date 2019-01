Tony Junior: ‘Maan heeft al babykleertjes in haar slaapkamer hangen’

Tony Junior (29) en Maan (21) leven op een roze wolk. De twee zijn inmiddels een jaar samen en nog steeds dolgelukkig met elkaar. ‘Toen ik haar voor het eerst een knuffel gaf, wist ik het al: dit is ’r. Deze wordt van mij.’

In LINDA.meiden vertelt de dj over het moment waarop hij en Maan een relatie kregen. ‘Op 3 januari 2018 waren we samen in Parijs’, begint hij. ‘Daar heb ik haar officieel om verkering gevraagd.’

Kinderwens

Ook doet Tony Junior een boekje open over zijn enorme kinderwens. ‘Als ik morgen dood neerval en geen kind op de wereld heb gezet, ben ik als man mislukt,’ zegt de dj. Voor hem heeft het leven dan ook twee doelen: ‘Overleven en je genen voortzetten. Ik krijg nu al een warm gevoel als ik eraan denk dat ik met al dat harde werken over een paar jaar mijn gezinnetje kan onderhouden.’

Babykleertjes

En met Maan komt dat wel goed. ‘Ze heeft nu al babykleertjes in haar slaapkamer hangen omdat ze die zo schattig vindt’, onthult haar geliefde. Een meningsverschil over gezinsuitbreiding hoeft de twee dan ook niet in de weg te staan. ‘Een vrouw die nooit kinderen wil, kan niet mijn vriendin blijven.’

