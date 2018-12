Tony Junior onthult hoe zijn vertrek uit Expeditie Robinson écht verliep (en waarom mensen hem nu onterecht een lul vinden)

Dat Tony Junior spontaan uit Expeditie Robinson stapte en daarmee ook nog eens Donny Roelvink naaide, werd hem niet in dank afgenomen bij het publiek. Toch is zijn afscheid volgens Tony heel anders verlopen dan de kijkers denken. Aan VIVA onthult hij hoe het echt zit.

Hoewel in het programma leek alsof Tony na afloop van de eilandraad out of the blue besloot om Expeditie Robinson te verlaten omdat hij zichzelf een ‘zwakke schakel’ vond, was de echte reden dat hij het gemis van Maan niet meer aankon. ‘Ik had al een tijdje met heimwee en op dag zeven had ik mijn dieptepunt omdat ik wist dat Maan die dag op Pinkpop zou staan, en ik daar niet bij kon zijn.’

Wat er zich daarna afspeelde, heeft nooit iemand gezien. ‘Ik zat te huilen in de eilandbiecht en wilde toen al stoppen, maar dat is nooit uitgezonden. Ik besloot me groot te houden voor mijn team, en later bij de eilandraad bleek Donny Roelvink ook naar huis te willen. Hij kwam net uit Temptation Island, had ruzie met zijn vriendin gehad en trok het niet meer. Om mijn oude team te sparen, heb ik hem eerst weg laten stemmen. Maar ik kreeg het alsnog op mijn heupen, dus ik heb op diezelfde eilandraad verteld dat ik ook naar huis ging.’

Veel mensen namen hem kwalijk dat hij Donny de kans ontnam om te blijven, maar volgens Tony is dat niet het geval. ‘Donny had nog de kans om te blijven met een zwarte stem, maar ook dat is nooit op tv geweest, waardoor iedereen mij een lul vond.’

