Tony Junior over breuk met Maan: ‘We zijn nog steeds beste vrienden’

Tony Junior (30) doet voor het eerst een boekje open over de breuk met Maan (22). De twee zouden nog steeds de beste vrienden zijn. ‘Dat verandert niet.’

Tegenover Radio 538 vertelt Tony over de plaat die hij met zijn ex-vriendin heeft uitgebracht en hoe het nu met hem gaat. En dat is naar eigen zeggen ‘supergoed’. ‘Uit elkaar is natuurlijk altijd moeilijk maar ik heb in mijn leven best wel wat ervaring opgedaan zodat ik dingen heel snel een plek kan geven en heel hard voor mezelf kan zijn’, aldus de dj. ‘Dit is helemaal niet pijnlijk.’

Maan en Tony kunnen nog heel goed door één deur. Sterker nog, de twee zijn als beste vrienden uit hun relatie gekomen. ‘Tuurlijk verlies je een labeltje van ‘stelletje’, ‘relatie’, maar we zijn gewoon nog helemaal chill en ik heb dat zelf nog nooit meegemaakt’, zegt de dj. ‘Mensen snappen het zelfs niet dat ik een foto van Maan nog like of dat ik haar volg. Mensen denken dat als je uit elkaar bent dat je elkaar dan moet ontvolgen en blokkeren. Nee, we zijn gewoon nog steeds beste vrienden. We zijn superblij met die 2,5 jaar. We hebben super veel met elkaar gelachen, gehuild, van elkaar geleerd en we zijn super trots op elkaar. Dat verandert niet.’

De toekomst

Of al die mooie herinneringen ervoor zullen zorgen dat de twee ooit weer bij elkaar komen? ‘Dat weet je nooit’, zegt Tony erover. ‘Misschien kom ik morgen wel Meghan Markle tegen en wordt zij mijn nieuwe vriendin. Ja, dat weet je allemaal niet. Dus we zien het wel.’

Maan en Tony Junior waren sinds hun ontmoeting op het festival Mysteryland in 2017 een setje. Eind 2019 lieten ze weten uit elkaar te gaan. ‘De keerzijde van liefde, ik had gehoopt dit nooit te hoeven schrijven. Met pijn in m’n hart schrijf ik deze woorden, helaas zijn Toon en ik aangekomen op het punt om niet meer samen te zijn’, schreef de zangeres destijds. ‘We houden ontzettend veel van elkaar en zullen altijd in elkaars hart zitten. Er is geen sensatie, niks heftigs maar gewoon twee mensen die hebben besloten om hun eigen weg te gaan.’

Bron: Shownieuws.nl | Beeld: Peter Smulders