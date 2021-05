Tony Junior onthult uitzenddatum van nieuw seizoen The Bachelor

Tony Junior is op zoek naar de liefde van zijn leven en doet dat in het zonnige Kroatië. In een aankondiging op Instagram maakt de dj bekend dat vanaf (tromgeroffel) 24 juni te zien is hoe hij in ‘The Bachelor’ op zoek gaat naar de ware.

Strak in het pak met een flinke gouden klok om zijn pols en een trits ringen om zijn vingers kondigt de felbegeerde vrijgezel in het Kroatische landschap aan dat zijn vorderingen in de liefde vanaf 24 juni worden uitgezonden op Videoland.

Honderd worden

Tony vertelde eerder dat hij niet op zoek is naar een spannende flirt, maar voor het echie gaat. ‘Ik zoek de vrouw waarmee ik honderd kan worden.’ Aan de dj de listige taak in Kroatië het kaf van het koren te scheiden en te ontdekken welke vrouw het best bij hem past (en net zo dol is op Tony als hij op haar – detail).

We kunnen in ieder geval niet wachten op dit liefdesavontuur.

