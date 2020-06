Too Hot To Handle’s Harry deelt details over breuk met Francesca

Harry Jowsey (22) en Francesca Farago (26) waren misschien wel het meest favoriete koppel van de Netflix-datingshow ‘Too Hot To Handle’. Onlangs werd tot grote teleurstelling van alle fans bekend dat de twee er een punt achter zetten. De zeer aangeslagen Harry deelt zijn kant van het verhaal.

In een tien minuten durende video gaat de Too Hot To Handle-ster dieper in op de breuk.

Too Hot To Handle Harry over breuk

In de video benadrukt hij dat hij het inderdaad heeft uitgemaakt, maar dat er niets is voorgevallen. ‘Ik ben naar Vancouver gevlogen om tijd met Francesca door te brengen en ik zag op dat moment een andere kant van Francesca’, vertelt hij. ‘Er was een belangrijke reden waarom ik de relatie met Francesca moest beëindigen. Ik bevond me in een hele zware periode in mijn leven. Er gebeurde veel om me heen en zij deed haar eigen ding.’

Een gespannen sfeer

Volgens Harry hing er constant een gespannen sfeer als de twee samen waren. ‘De gelukkigste momenten van mijn hele leven waren met haar. Maar als momenten slecht waren, waren ze écht slecht. Dus elke keer dat we ruzie maakten ging ik door een diep dal. Dat kon ik er niet ook nog eens bij hebben’, vertelt hij zichtbaar aangedaan.

Tweede break-up

Na de opnames ging het stel in april 2019 al eerder uit elkaar. Toch waren ze tijdens de reünie – die onlangs op Netflix verscheen – weer samen en vroeg Harry haar zelfs ten huwelijk. Na de tweede poging om met elkaar verder te gaan had Harry al direct twijfels vertelt hij. ‘Ik herinner me dat ik Francesca vasthield en ik voelde hoeveel ze nog steeds van mij hield, maar ik had dat gevoel gewoon niet meer’, legt hij uit.

