Ach gossie: dít Too Hot to Handle-koppel is uit elkaar vanwege het coronavirus

Nicole O’Brien en Bryce Hirschberg zorgden na hun deelname aan de Netflix-datingshow ‘Too Hot to Handle’ voor een kleine plottwist. Hoewel de twee elkaar tijdens het programma niet echt zagen zitten, bloeide er na het programma toch iets op. Ze waren zelfs even exclusief.

Maar het coronavirus gooide helaas roet in het eten voor de tortelduifjes, waardoor de twee nu een punt achter hun relatie hebben gezet.

Nicole en Bryce

Na hun deelname aan de bizarre datingshow was er toch sprake van romantiek tussen Nicole en Bryce. ‘We leerden elkaar één-op-één kennen met niemand om ons heen. Geen camera’s, niks. Ik zag hem op een andere manier, waardoor ik hem opeens erg sexy vond.’, vertelde Nicole destijds aan de The New York Post.

Uit elkaar

Het stel was dus nog maar kort aan het daten, maar helaas werkte het niet tussen de twee. En dat had alles te maken met het coronavirus en de beperkte reisomstandigheden. ‘Na veel gefaalde pogingen om elkaar te zien tijdens quarantaine hebben we besloten dat vrienden blijven voorlopig het beste is. Nicole is fantastisch en onder ‘normalere’ omstandigheden weet ik zeker dat het een geweldige relatie had kunnen worden. Ik wens haar het allerbeste. Dat verdient ze’, aldus Bryce. Toch lief.

Dit bericht bekijken op Instagram Nicole + Bryce = #Nyce Een bericht gedeeld door Bryce ⚓️ (@brycehirschberg) op 12 Mei 2020 om 9:03 (PDT)

